Fiorella Mannoia, musica e parole «L’Anfiteatro di Cagliari va riaperto!» 

Lei, che è la donna delle emozioni, è generosa e pensa anche alle nostre (di emozioni): «Se c'è qualche giornalista presente spero raccolga il mio appello: “Riaprite l'Anfiteatro. Perché Cagliari e la Sardegna se lo meritano”». La perla finale, di una serata che di cose preziose ne regala tante; luccicanti come i brillantini su maglia e pantaloni neri, con il gioco di luci creato dai fari giganti che fanno un po’ festa un po’ magia, sotto il cielo di Santa Margherita di Pula pieno, pienissimo pure lui.

I messaggi

Lei, Fiorella Mannoia, è la signora della musica italiana, ma adesso è la regina della Forte Arena; di quelle senza corona, che di sicuro non la vorrebbe. Vuole invece scuotere le coscienze, questo si, così tra una canzone e l'altra spara frecce che arrivano dritte come la sua voce intensa e a tratti ruvida. Graffia pure meglio, quando si prende la briga di far capire agli uomini che il rifiuto di una donna non è un insulto alla virilità. Perché, dice: «Il no di una donna è no, in qualsiasi situazione o vestito si trovi». E l’ultimo no è bipartisan: lo gridano - forte - donne e uomini che riempiono la platea per il live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, media partner il gruppo L'Unione Sarda, e una scaletta con alcuni dei brani più celebri di Fabrizio De Andrè e di Ivano Fossati; al primo attribuisce il merito di averla fatta diventare quella che è - «Grazie Faber!» -, del secondo parla come di un amico fraterno. Grazie anche a lui. Le canzoni, da intonare tutti insieme sotto questo cielo: “Dolcenera”, “Smisurata preghiera”, “Prinçesa”, “Lunaspina”. E “La guerra di Piero”, “La canzone di Marinella”, “Lindbergh”. L’eterna “Fiume Sand Creek”.

Ci vuole coraggio

«Quando le cose non vanno, dobbiamo trovare il coraggio di andare in direzione ostinata e contraria», esordisce così, la Mannoia, e sembra di vedere pure Sally, che cammina, senza nemmeno guardare per terra... La Sally di Vasco, e la sua, che è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza. Sally che cammina leggera e ormai è sera e un pensiero le passa per la testa: forse la vita non è stata tutta questa. È certamente di più. Tutti applaudono, e quando esce dal palco qualcuno ci crede davvero. Gli altri chiedono a gran voce “Quello che le donne non dicono”: standing ovation. Senza lettere d'amore, ma con tantissime parole che restano con noi alla fine. Come quelle che usa quando parla della salute mentale e della fragilità: «Siamo portati ad accettare che un organo del nostro corpo si possa ammalare, ma difficilmente riusciamo ad accettare che anche il cervello si ammali. Si parla di depressione senza saperne abbastanza, si chiamano matti, folli senza pensare bene a ciò che significhi tutto questo».

Caffè e congiuntivi

Cita Alda Merini, la poetessa, che diceva che la follia è una delle cose più sacre che esistono sulla terra, diventa dolore ma anche poesia: introduzione della canzone di Fossati, “L'uomo coi capelli da ragazzo”. E poi tocca a Faber... ah che bello ‘o caffè pure in carcere ‘o sanno fa... Arriva Pasquale Cafiero che «chiede cose che dovrebbero essere acquisite come diritti: una casa, un lavoro. Io penso che dove succede questo è il segno del fallimento dello Stato. E dove lo Stato fallisce falliamo tutti noi». Non è più tanto buono quel caffè, così si dedica ai migranti. «Tutti hanno una soluzione, ma la soluzione non ce l'ha nessuno. È un problema e va risolto, non andando a forza di like, perché oggi la politica si è ridotta a questo: ai social. Fanno storie, meme, abbiamo anche i gladiatori. Io appartengo a una generazione in cui mi ricordo di una politica magari truffaldina ma seria. Almeno chi ci governava parlava l’italiano, adesso siamo noi a dover insegnare i congiuntivi».

La battaglia

E ritorna all'Anfiteatro, dove ricorda d’essersi esibita vent’anni fa, in un concerto che ancora ricordiamo tutti («Riapritelo!»), ma magari ora qualcuno ascolterà almeno il suo appassionato appello. «Questa terra è una terra di resistenti e combattenti, perché a voi vi hanno proprio abbandonato». E poi esce davvero. Venti minuti prima di mezzanotte: «Ciao sardi meravigliosi, grazie di cuore».

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