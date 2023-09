Fiorella Mannoia dal vivo «Mi bastano le candele e il piano di Danilo Rea»  

Si chiude in Sardegna, nell’Area spettacoli piazzale ex istituto Salesiani di Lanusei, “Luce”, l’attesissimo tour in duo di Fiorella Mannoia e Danilo Rea. L’appuntamento da segnare in agenda è per sabato, alle 21.30, fiore all’occhiello della XXXII edizione del Rocce Rosse Blues e ultimo appuntamento di un tour, che dà corpo a una sintonia artistica tanto profonda, quanto istintuale; una nutrita serie di date, che realizza il perfetto matrimonio alchemico tra due mondi: la voce pop d’autore di Fiorella Mannoia e il piano jazz di Danilo Rea.

Il sodalizio

«Io e Danilo siamo innanzitutto dei buoni e grandi amici, questa per noi è la cosa più importante», ha raccontato la Mannoia. «In questi lunghi anni ci siamo incrociati tante volte sui vari palchi e ci siamo sempre detti, visto che l’alchimia che si creava tra noi era rara, che dovevamo fare una tournée insieme e stavolta, dopo tanto tempo, l’abbiamo realizzata». Un’idea nata quasi per caso: «È sbocciato tutto da una canzone, che è anche in scaletta, “Oh che sarà”», ha spiegato Danilo Rea. «Ci ha accompagnato durante tutti questi 30 anni. Ogni tanto ci rincontravamo in qualche occasione e la suonavamo insieme. Questo ci ha dato la dimensione del poter allargare ad una serie di canzoni, ad un concerto. Poi a Sanremo abbiamo fatto “Sempre e per sempre” di De Gregori e lì ci sono venute in mente altre idee».

Musica in libertà

Scintille, che hanno dato vita a una fusione artistica tra stelle, un’incontro scontro tra la supernova pop di Fiorella Mannoia e quella jazz di Danilo Rea, storicamente neanche poi così lontane. «In fondo il jazz nasce così», ha ricordato Rea. «I jazzisti americani di un tempo, come Billie Holiday, Louis Armstrong, prendevano le canzoni che erano le hit del loro tempo e le reinterpretavano, ci improvvisavano sopra, le cantavano a modo loro. Noi insieme stiamo facendo praticamente la stessa cosa». Un evento esaltante, ma possibile solo a partire dal salto dello steccato: niente regole o schemi stringenti, a vincere in questa operazione sono la libertà, l’estro e la creatività, magia allo stato puro. «La bellezza del concerto è riuscire a mixare pianoforte e voce, con una grande arte di improvvisazione da parte di entrambi. L’orecchio è sempre volto a quello che sta facendo lui e il suo a quello che sto facendo io. Siamo proprio legati. Ogni volta non è mai la stessa, c’è sempre quel brivido in più», ha confessato Mannoia.

La scaletta

Il risultato è un concerto unico e irripetibile, che, andando qua e là a toccare il repertorio di Fiorella, al centro mantiene l’amore dei due artisti per la grande canzone d’autore italiana: “La donna cannone” di Francesco De Gregori, “C’è tempo” di Ivano Fossati, “Felicità” di Lucio Dalla, “E penso a te” di Lucio Battisti, “Margherita” di Riccardo Cocciante. «È il repertorio che ha accompagnato la nostra vita. Abbiamo scelto quello che ci andava di cantare, ci siamo lasciati liberi», ha spiegato la Mannoia, seguita a ruota da Rea: «Ci siamo emozionati da ragazzi sentendo questi testi e queste canzoni e adesso ci emozioniamo sul palco insieme suonandole».

E, sì, sarà l’emozione a farla da padrone in questo concerto ogliastrino di sabato notte, tanto essenziale, quanto potente, immerso com’è in un mare di “Luce”: «Siamo partiti piano e voce e abbiamo pensato che, forse, togliendo tutto e lasciando solo le candele, potevamo creare la giusta atmosfera per sottolineare questa essenzialità, in un concerto onirico ed evocativo», hanno concluso. «Una dimensione come la nostra in duo è talmente intima, che non necessitava di ulteriori abbellimenti».

