Fiorella Mannoia a Tharros, 70 anni e strepitosa 

Lo stile è inconfondibile. Ma questa volta viene esaltato dai nuovi arrangiamenti sinfonici dei suoi grandi classici. Un mix di emozioni all’interno di quadro perfetto: lo sfondo è il mare del Sinis illuminato dalla luna. Fiorella Mannoia, elegantissima e scalza, ieri sera ha incantato il pubblico del teatro di Tharros. La cantautrice romana, in tour per il suo settantesimo compleanno, per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica, il suo sogno, ha aperto con “Caffè nero bollente”, uno dei suoi più grandi successi che lanciò a Sanremo nel 1981. La sua gente? Ha cantato con lei, di gusto.

«Eccomi in Sardegna, finalmente», ha detto. «E quanta umidità si sente, non ho più un riccio. Ma pazienza». Poi ecco subito “I treni a vapore”. Sul palco la Mannoia questa volta porta anche l’impegno contro la violenza di genere e canta “Nessuna conseguenza”: «Un brano che ci ha fatto raccogliere importanti fondi da devolvere ai centri antiviolenza italiani, strutture purtroppo necessarie. Perché dalla violenza si può e si deve uscire». E poi di nuovo tanti altri successi per omaggiare gli artisti, quelli veri, dice. E arriva “Io vivrò” di Lucio Battisti. E il pubblico non smette di cantare. Poi ecco “Come si cambia” e “Se fossi un angelo” di Lucio Dalla: «Una canzone che non è stata mai così attuale», ha detto ancora Fiorella, «mai mi sarei immaginata nella mia vita di dover assistere a guerre di tali atrocità come quelle che si stanno vivendo». A Tharros arriva un altro capolavoro: è “Pescatore”, di Pierangelo Bertoli. Il pubblico intona ogni parola, segue l’artista, batte le mani. Si diverte e urla “brava”. E oggi si replica. Stesso luogo, stessa voce, stesse emozioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA