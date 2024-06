Fiore Sardo, a processo sette caseifici 

Dovranno comparire a settembre davanti al giudice del Tribunale di Cagliari per rispondere di concorso in contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Sette titolari di caseifici sardi sono accusati di aver «alterato la denominazione di origine protetta del formaggio “Fiore Sardo Dop” utilizzando, nelle fasi di lavorazione, latte di pecora trattato termicamente anziché esclusivamente latte crudo, come previsto dal relativo disciplinare di produzione».

Giudizio immediato

Il decreto che dispone il giudizio immediato è stato emesso dalla giudice Ermengarda Ferrarese a seguito dell’opposizione del decreto penale di condanna da parte dei titolari delle sette aziende casearie, finiti nel mirino della Procura di Cagliari e della Guardia di Finanza: si tratta di Salvatore Sedda (70 anni di Gavoi, titolare della Se.Pi. Formaggi), Massimiliano Meloni (51 anni di Nuoro, legale rappresentante della Fattoria del Gennargentu), Antonello Argolas (67 anni di Dolianova, titolare della Ica), Giuseppe Antonio Mura (42, di Ozieri, titolare della Sardaformaggi), Gavino Sias (45 anni, di Borore, del Caseificio Sias), Michele Busia (26 anni , di Siamanna, legale rappresentante della società agricola Busia&Mulas), Paolo Sandro Manca (56 anni di Siamanna, titolare della Società agricola Fratelli Manca). Ricevuto il decreto penale di condanna, chiesto dal pm Giangiacomo Pilia, gli indagati avevano presentato opposizione e la Gip ha disposto il giudizio immediato.

Il sequestro

A marzo 2022 le Fiamme Gialle avevano sequestrato 270 tonnellate di “Fiore Sardo”, per un valore di 1,6 milioni di euro ai sette produttori. L’indagine – nata a seguito di alcuni esposti e dopo delle inchieste pubblicate sull’Unione Sarda – è stata condotta in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’ipotesi dell’accusa è che invece del latte crudo, previsto dal disciplinare, sia stato usato latte trattato termicamente. Una ventina di produttori di Gavoi, Olzai, Sorgono, Fonni e Ollolai si sono costituiti parte civile con l’avvocato Efisio Arbau.

