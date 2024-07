Fiordaliso, Rettore e i figli delle stelle di Alan Sorrenti 

Migliaia di persone per assistere all’evento gratuito di tre fra i cantautori italiani che hanno segnato delle pagine indelebili nel panorama musicale italiano degli anni ‘80 e ‘90. Nella serata di ieri in occasione della prima delle tre giornate di “Disco Italia live, festival della canzone italiana”, Donatella Rettore, Fiordaliso e Alan Sorrenti, hanno dato vita ad uno spettacolo capace di trascinare una piazza Sella colma di spettatori in ogni suo angolo. Due ore di musica non stop, un repertorio di canzoni evergreen che nella suggestiva cornice del centro storico cittadino, hanno sortito un effetto trascinante, nostalgico e spensierato al contempo.

Ad aprire la serata è Fiordaliso; “Non voglio mica la luna”, “Una sporca poesia” e “A ciascuno la sua donna”, fra i brani proposti. “Figli delle Stelle”, “Tu sei l’unica donna per me”, “Non so che darei”, fra le hit di Alan Sorrenti. Mentre sulle note di “Splendido splendente”, “Kobra”, “Lamette” e altri successi che hanno scalato tutte le classifiche musicali, Donatela Rettore accompagnata dalla band, si è presentata al pubblico in una forma invidiabile, trascinandolo con quello stile dissacrante ed ironico che ha contribuito a farne un’icona generazionale.

