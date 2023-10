Fioravanti adesso pedala  

È stato il primo oro olimpico italiano nel nuoto. Colui che a Sydney 2000 ha dato il via a un’epoca memorabile, costellata di successi per gli azzurri. Ma domani al Forte Village Triathlon non lo si vedrà nel suo habitat naturale. Domenico Fioravanti alla cuffia ha preferito il caschetto e, nella staffetta promozionale, disputerà la frazione di bici. Una nuova sfida per un campione che ha saputo reagire - brillando nella vita e nel lavoro - alla repentina interruzione della carriera agonistica a pochi mesi dalle Olimpiadi di Atene 2004, in cui sognava di ripetere la doppietta nei 100 e 200 rana che per primo al mondo aveva centrato in Australia.

Come è nata l’idea di partecipare?

«Quando a luglio ho tenuto l’Academy di nuoto qui al Forte, si è prospettata la possibilità di partecipare al triathlon come squadra della nostra azienda Akron. Io e i miei due soci siamo rimasti entusiasti, è una gara promozionale in cui crediamo molto e che vogliamo ampliare nel 2024 con più squadre. Ci siamo preparati, ma essendo tre nuotatori qualcuno si è dovuto improvvisare: per fare una nuova esperienza mi dedicherò alla bici, Andrea Beccari alla corsa e Nicolo Dell’Andrea nuoterà».

A Sydney 2000 ha scritto la storia e cambiato l’Italia.

«Un gioia infinita, inaspettata: nessun azzurro era mai riuscito a vincere un oro olimpico nel nuoto, invece ne ho vinti due e, col terzo di Rosolino, abbiamo segnato un traguardo storico: lì è cambiata la prospettiva. Mi prendo un piccolo merito, siamo stati quelli che hanno cambiato la visione di questo sport dando maggior consapevolezza alle nuove generazioni. Ora viviamo una fase di ricambio generazionale ma ci sono 3-4 nuotatori che a Parigi potrebbero ambire alla medaglia».

A 27 anni una patologia cardiaca modificò i suoi piani...

«Quando ti viene impedito di far ciò che ti viene meglio e che più ami, non puoi che viverla malissimo. C’è stato un periodo di forte sconforto e delusione, a sei mesi dall’Olimpiade si può solo immaginare quanto possa avere influito negativamente sull’umore e sullo stato psicofisico. Ma come in tutte le cose, il tempo aiuta, si matura e si va avanti».

Chi vive una patologia simile, le chiede consigli?

«Sì, spesso non so neanche cosa rispondere, è una cosa talmente intima e personale che ognuno la vive in maniera diversa. Io ho avuto la vicinanza dei miei genitori, del mio vecchio allenatore e di tante persone, ma se non sei predisposto a voler andare oltre è difficile. Il mio consiglio è ritagliarsi del tempo per sé: anche star fermi a guardare il soffitto è parte di un percorso che va fatto».

È rimasto uno sportivo attivo.

«La vita mi ha regalato altre gioie, la moglie, i figli, il lavoro. Quando stai bene, tutto è in discesa. Sono rimasto nell’ambiente e per fortuna non ho avuto conseguenze drastiche legate al mio problema cardiaco, nel quotidiano vivo e mi alleno normalmente. L’Italia è fiscale dal punto di vista dell’idoneità sportiva, ma in via precauzionale è giusto».

