Assemini.
30 settembre 2025 alle 00:40

Fioraio preso di mira dai ladri, il bottino è di pochi spiccioli 

Furto con scasso nella notte tra sabato e domenica in un negozio di fiori di via 2 Agosto 1980 ad Assemini. Nella rivendita gestita dal 46enne Andrea Troli i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e rubato il cassetto della cassa: «Non hanno toccato altro, ma ora dobbiamo recuperare i danni fatti alla cassa. Siamo tuttavia consapevoli che sarebbe potuto andare molto peggio», ha commentato il titolare che, nonostante i danni lievi, è profondamente scosso. «Sono stati rubati solo alcuni spiccioli, ma la cosa più importante è l’averci privato della serenità che accompagna ogni giorno il nostro lavoro costruito con sacrificio».

Un colpo duro di fronte al quale Troli non si arrenderà: «La nostra passione resta più forte di qualsiasi serratura forzata». Intanto entro domani si potranno visionare le immagini della videosorveglianza. Parole di vicinanza e supporto sono giunte dal mondo della politica, a iniziare dal sindaco Mario Puddu: «Si tratta di gesti vili che creano danni e disagi ai nostri commercianti e mettono in cattiva luce una cittadina in cui il sistema sicurezza funziona. In ogni caso invito a denunciare alle autorità competenti». Solidale anche il consigliere di minoranza Diego Corrias: «Ripartite più forti».

