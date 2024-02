Fiocco giallo alle Poste, scelta una coppia quartuccese 

Si chiama Nicolò ed è nato da poche settimane. I genitori sono Maria Alessia Fanti e Luca Pala, due giovani che lavorano al centro di recapito di Pill’e Matta a Quartucciu come portalettere. A loro Poste Italiane ha fatto avere un regalo: un cofanetto giallo colmo di prodotti per l’infanzia utili per dedicare a Nicolò le migliori attenzioni. La giovane coppia ha, infatti, aderito all’iniziativa dell’azienda dedicata a tutti i dipendenti neogenitori. L’obiettivo non è solo offrire un sostegno concreto alla famiglia, ma anche celebrare il nuovo arrivo.

«Siamo venuti a conoscenza dell’iniziativa attraverso la intranet aziendale NoidiPoste – spiega Luca – e ci è piaciuta da subito perché, in un momento così importante e felice della nostra vita, l’azienda ci ha mostrato la sua vicinanza». Gli fa eco Alessia: «Il pacco contiene prodotti estremamente utili e fondamentali sia per il bambino che per la mamma: prodotti per la cura e l’igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi, biberon, oltre a un dispositivo antiabbandono per l’auto, sicuramente il prodotto più importante».Sono un migliaio le richieste arrivate finora a Poste Italiane, sono state coinvolte fino a oggi 20 regioni, 103 province e 500 comuni, di cui 105 molto piccoli. Il progetto nasce per sostenere concretamente le famiglie in un periodo in cui le nascite in Italia diminuiscono sempre di più.

RIPRODUZIONE RISERVATA