Fiocchi rossi sulle torri contro la violenza di genere 

Due fiocchi rossi, uno nella torre di Foxi e l'altro nella torre di Carcangiolas, per dire no alla violenza sulle donne. Il progetto “Ombre d’ombra” dell’attivista Rosalba Castelli coinvolge anche a Quartu, diventata tappa nel viaggio lungo 100 giorni e 1200 chilometri.

Prima l’incontro nello Spazio Pira, in collaborazione con l'associazione Anteas Quartu, poi l’iniziativa con gli studenti della scuola di via Perdalonga. «L’incontro con l’attivista è stato emozionante e ricco di significato», il commento dell’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «Rosalba è riuscita a catturare l’attenzione dei ragazzi e delle ragazze sin da subito, con un approccio originale e autentico che ha reso il dialogo vivo e partecipato. Gli studenti hanno seguito con curiosità il racconto e le motivazioni del suo cammino, temi che come amministrazione comunale sentiamo profondamente e che rientrano pienamente nelle nostre politiche. Crediamo infatti fortemente nel valore di questi momenti di confronto», conclude l’esponente della Giunta, «capaci di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto, alla solidarietà e ai diritti».

L’attivista ha poi fatto visita alle due torri quartesi dove sono stati posizionati i fiocchi rossi, insieme all'assessora Carta e il consigliere comunale Mauro Ligas.

