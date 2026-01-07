Fiocchi in Toscana, esonda l’Aniene 

Il maltempo non dà tregua al resto d’Italia, colpendo soprattutto il centro-nord della Penisola. Neve, ghiaccio, vento e piogge torrenziali hanno creato forti disagi al traffico e ingrossato i fiumi, tanto che a Roma l’Aniene è esondato in periferia allagando diverse strade del quartiere Tiburtino.

A causa delle condizioni meteo avverse, ieri sono state annullate diverse iniziative organizzate per festeggiare l’Epifania, come la tradizionale discesa della Befana dei vigili del fuoco in piazza Navona e quella nel centro di Firenze. Disagi anche alla circolazione sull'Autostrada del Sole a causa delle intense nevicate che hanno interessato alcuni tratti autostradali di Toscana, Emilia-Romagna e Friuli. Si sono registrate code nel corso della giornata e Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano neve con l’impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone. Per agevolare le operazioni dei mezzi antineve è stato indetto in mattinata un divieto temporaneo di transito per i mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. È stato chiuso un tratto del raccordo Firenze-Siena, mentre la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per ghiaccio. Neve su tutta la provincia di Modena, di Perugia e nelle Marche mentre a Trieste, dove continuano da a scendere i fiocchi è arrivata la Bora con raffiche sostenute che sferzano un po' tutta la costa.

A Roma sono stati centinaia gli interventi di pompieri e polizia locale nella Capitale. Nel primo pomeriggio di ieri sono esondanti i canali del fiume Aniene, all’altezza di Ponte Mammolo, mandando sott’acqua diverse strade. È stato chiuso un tratto di via Tiburtina ed evacuata una famiglia con una mamma e due bambini. La protezione civile della regione Lazio ha diramato inoltre un’allerta rossa per il bacino dell'Aniene, in città e provincia, invitando i cittadini che ricadono in quell’area a rimanere a casa ed evitare spostamenti.

«Il livello è al di sopra degli otto metri», ha spiegato il capo del dipartimento di Protezione civile capitolina Giuseppe Napolitano. «Resterà chiuso per almeno un paio di giorni, perché raccoglie acqua per più della metà del centro d'Italia, quindi dovrà defluire con una certa lentezza. Ma assolutamente nessun allarme».

