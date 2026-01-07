VaiOnline
La situazione.
07 gennaio 2026 alle 01:00

Fiocchi in Toscana, esonda l’Aniene 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il maltempo non dà tregua al resto d’Italia, colpendo soprattutto il centro-nord della Penisola. Neve, ghiaccio, vento e piogge torrenziali hanno creato forti disagi al traffico e ingrossato i fiumi, tanto che a Roma l’Aniene è esondato in periferia allagando diverse strade del quartiere Tiburtino.

A causa delle condizioni meteo avverse, ieri sono state annullate diverse iniziative organizzate per festeggiare l’Epifania, come la tradizionale discesa della Befana dei vigili del fuoco in piazza Navona e quella nel centro di Firenze. Disagi anche alla circolazione sull'Autostrada del Sole a causa delle intense nevicate che hanno interessato alcuni tratti autostradali di Toscana, Emilia-Romagna e Friuli. Si sono registrate code nel corso della giornata e Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano neve con l’impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone. Per agevolare le operazioni dei mezzi antineve è stato indetto in mattinata un divieto temporaneo di transito per i mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. È stato chiuso un tratto del raccordo Firenze-Siena, mentre la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per ghiaccio. Neve su tutta la provincia di Modena, di Perugia e nelle Marche mentre a Trieste, dove continuano da a scendere i fiocchi è arrivata la Bora con raffiche sostenute che sferzano un po' tutta la costa.

A Roma sono stati centinaia gli interventi di pompieri e polizia locale nella Capitale. Nel primo pomeriggio di ieri sono esondanti i canali del fiume Aniene, all’altezza di Ponte Mammolo, mandando sott’acqua diverse strade. È stato chiuso un tratto di via Tiburtina ed evacuata una famiglia con una mamma e due bambini. La protezione civile della regione Lazio ha diramato inoltre un’allerta rossa per il bacino dell'Aniene, in città e provincia, invitando i cittadini che ricadono in quell’area a rimanere a casa ed evitare spostamenti.

«Il livello è al di sopra degli otto metri», ha spiegato il capo del dipartimento di Protezione civile capitolina Giuseppe Napolitano. «Resterà chiuso per almeno un paio di giorni, perché raccoglie acqua per più della metà del centro d'Italia, quindi dovrà defluire con una certa lentezza. Ma assolutamente nessun allarme».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  