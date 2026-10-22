Fioccano multe per chi non rispetta la differenziata 

Continuano a fioccare i verbali contro gli abbandoni illeciti di rifiuti in città e nelle campagne circostanti. Le sanzioni sono prevalentemente di tipo amministrativo (con multe che possono superare i 1.000 euro) ma ci sono stati anche numerosi deferimenti alla autorità giudiziaria. «Solo nell’ultima settimana – racconta Davide Ullasci, comandante della Polizia locale – nella centrale via Eleonora, sono stati documentati, tramite le nuove strumentazioni di videosorveglianza mobile in dotazione al nostro Corpo di Polizia, diversi episodi di abbandoni di rifiuti che hanno poi portato alle nuove e recenti sanzioni amministrative e penali». Nonostante l’intensificazione dei controlli, la sensibilizzazione al rispetto delle regole e anche, all’incremento delle multe, la pessima abitudine di abbandonare i rifiuti in giro per la città, è dura a morire e l’amministrazione è pronta ad alzare ulteriormente il tiro. «A partire dalla prossima settimana – annuncia l’assessore all’Ambiente, Francesco Melis – ci sarà un’intensificazione dei controlli sull’idoneo conferimento della frazione secca indifferenziata che dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando gli appositi mastelli. Ogni irregolarità sarà sanzionata».

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