Fioccano le prenotazioni per il week end sulla neve 

La prima nevicata di stagione ha incantato tutti richiamando sul Gennargentu decine di visitatori, pronti ad un nuovo salto in Barbagia nel weekend. Decine le prenotazioni nelle strutture ricettive del territorio, con gli imprenditori turistici già attivi nella macchina dell’accoglienza.

«Dopo il primo afflusso con decine di turisti sia sabato che domenica - dice Gianna Casula del ristorante Gennargentu a Desulo - ci prepariamo al fine settimana. Stiamo ricevendo alcune telefonate, a dimostrazione del legame che unisce tanti alla nostra montagna. Ci faremo trovare come sempre pronti».

Sulla stessa linea Annamaria Pirellas, dell’agriturismo parco Donnortei, sui monti di Fonni: «La neve ha sicuramente aumentato le richieste in vista del weekend, registriamo diverse prenotazioni, che si uniranno a quelle che abbiamo da ottobre. Siamo già al completo per Capodanno».

Anche a valle, si registra il tutto esaurito. «Le nostre camere sono al completo da diverse settimane - dice Marianna Cadau dell’hotel Edera di Belvì - sono tanti coloro che ci chiamano per il ristorante, che in questi giorni ha lavorato senza sosta. La neve si conferma come sempre un attrattore, promuovendo l'immagine del nostro territorio». (g. i. o.)

