Fioccano le discariche attorno allo stadio 

Da una parte le aree sterrate ricolme di spazzatura, con addirittura vecchi materassi abbandonati, piccoli elettrodomestici arrugginiti e montagne di cartacce. Dall’altra il grande parcheggio che, dopo ogni appuntamento sportivo o dopo i frequenti raduni notturni, viene riempito di bottiglie di birra, lattine, resti di cibo e rifiuti organici che poi vengono sparpagliati dagli stormi di gabbiani a caccia di cibo: si avventano e squarciano le buste dei rifiuti lasciate a bordo strada. Da vicino, il grande spazio attorno allo scheletro del glorioso stadio Sant’Elia e della vicina Unipol Domus, ieri mattina appariva come una gigantesca discarica, con persino grosse buste di spazzatura lasciate da chi, poche ore prima, ha festeggiato alla fine della sfida tra Cagliari e Parma, vista nei maxi-schermo.

Di primo mattino

Nonostante il cielo nuvoloso, l’area sportiva davanti al quartiere Sant’Elia anche ieri mattina era affollata di appassionati di jogging che si allenavano attorno allo stadio. Peccato che gli appassionati di corsa, ma anche i tanti che volevano solo passeggiare per tenersi in forma, dovessero fare lo slalom tra l’immondezza, compresi i resti della grande festa per il passaggio del turno dei rossoblù. È vero che in varie aiuole e nei campi incolti c’è spazzatura accumulata da tempo, ma lo scenario che ieri si è mostrato agli occhi di tanti era veramente desolante. Non solo c’erano sacchetti con i rimasugli del cibo lasciati dai tifosi, assieme a bottiglie allineate sui muri dell’impianto sportivo, ma anche c’erano decine di buste nere della spazzatura sventrate dai gabbiani. Qualcuno degli ambulanti le ha abbandonate a bordo strada con resti di panini, patatine e altri alimenti nemmeno differenziati dalla plastica.

Le discariche

«Il problema sono gli incivili», commenta Paolo Orrù, militare che vive proprio a poche decine di metri dal Sant’Elia, «ma questa volta è mancata anche la pulizia notturna dopo l’evento. Il problema, però, è quotidiano: i ragazzi vengono qui a mangiare in auto e gettano i rifiuti nei terreni, mentre le persone più grandi abbandonano anche materassi e vecchi elettrodomestici con l’idea che tanto poi il Comune verrà a ritirarli. Basterebbe poco per evitare questo schifo». Dal canto suo, bisogna precisarlo, il Comune periodicamente bonifica e spende per ripulire tutto, ma nuovamente ieri lo spettacolo delle discariche attorno al Sant’Elia non è passato inosservato a chi è passato da quelle parti.