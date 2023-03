Finto round di boxe fatale per un 15enne 

GENOVA. Sabato sera un 15enne è stato stroncato da un arresto cardiaco dopo un finto torneo di boxe a casa di un amico nel quartiere Castelletto, zona residenziale sopra il centro di Genova. Nell’appartamento gli amici avevano trovato dei guantoni e hanno improvvisato un finto torneo di boxe. Secondo la prima ricostruzione erano sfide senza violenza, colpi solo simulati. Prima due, poi altri due. Infine tocca al 15enne: sono quasi le 22.30. Il ragazzino indossa i guantoni, uno dei suoi compagni pure. I due si mettono uno di fronte all’altro, portano e schivano i colpi, intorno a loro qualcuno fa il tifo, altri li ignorano e continuano a chiacchierare.

Ma una volta finito quel round lo studente comincia a sentirsi poco bene. Sente un dolore al petto, la testa pesante. Si siede e infine si accascia davanti ai suoi amici sbattendo la testa a terra. I ragazzi all'inizio non capiscono bene cosa stia succedendo ma quando il 15enne non si rialza più provano a scuoterlo e a chiamarlo. Poi chiamano il 112 e sul posto arriva un’ambulanza mandata dal 118 con un’automedica. I soccorritori provano a rianimare il ragazzo per 40 interminabili minuti. Gli amici sono allibiti, c’è chi urla il suo nome, altri piangono. «All’inizio pensavamo stessero scherzando - raccontano alcuni vicini - abbiamo sentito le grida di ragazzini e pensavamo a una bravata. Poi abbiamo visto le luci dell’ambulanza e dei carabinieri e abbiamo capito che era successo qualcosa di grave». I militari del nucleo radiomobile e i colleghi del reparto investigativo della Compagnia di Genova. I militari hanno controllato la casa e hanno escluso che sia stato fatto uso di stupefacenti: hanno trovato solo qualche bottiglia di birra vuota e i guantoni. I ragazzi, accompagnati dai genitori, sono stati sentiti per tutta la notte dai carabinieri. La vittima aveva qualche problema cardiaco ma non era considerato particolarmente grave tanto, che giocava a tennis anche se non in modo agonistico. Il sostituto procuratore del Tribunale dei minorenni ha disposto l’autopsia, che si terrà nelle prossime ore. Servirà a capire se sia stato il cuore del 15enne a tradirlo o se la caduta abbia determinato un trauma cranico fatale.

