Finto pompiere condannato per droga 

Era accusato di aver nascosto a casa quasi 14 chili di marijuana, ma anche di aver usurpato una pubblica funzione qualificandosi quale ufficiale dei Vigili del Fuoco e, dopo aver esibito un documento falso, aver chiesto di effettuare un’ispezione nell’esercizio commerciale Kasanova. Nicola Sanna, 49 anni di Selargius, è stato condannato ad un anno di reclusione al termine del processo che si è celebrato ieri con il rito abbreviato.

La vicenda risale al 4 marzo scorso, quando la Squadra Mobile della Questura aveva arrestato il 49enne per detenzione di droga. Alle 15.30 una pattuglia delle Volanti era stata mandata in via Sonnino, presso il negozio Kasanova, perché era stata segnalata la presenza di un uomo che asseriva di appartenere ai vigili del fuoco e che pretendeva di ispezionare i locali del negzio per verificare la corretta presenza dei sistemi di sicurezza e degi dispositivi antincendio. Scoperto che si trattava di un finto pompiere, gli agenti avevano poi fatto una perquisizione trovando 13 chili e 928 grammi di marijuana.

Difeso dall’avvocato Riccardo Floris, ieri Nicola Sanna è comparso davanti al giudice Luca Melis. Il pm Emanuele Secci ha chiesto due anni e mezzo, ma il giudice l’ha condannato a un anno di reclusione. (fr.pi.)

