Finto poliziotto truffa il parroco: rubati 69mila euro 

Una telefonata di un finto poliziotto al numero fisso della parrocchia, per segnalare movimenti sospetti nei suoi conti bancari. Poi, conquistata la fiducia, la richiesta di trasferire i soldi in un conto “sicuro”. Così nei giorni scorsi è stata messa a segno una truffa ai danni di don Mario Cugusi, parroco di Serdiana, sacerdote conosciuto in tutta la Sardegna. «Ancora non riesco a darmi pace – dice sconsolato– è stato un raggiro ben orchestrato, fondato sulla rappresentazione di un pericolo immediato».

Il raggiro

Tutto è iniziato lo scorso 29 aprile, quando don Mario ha ricevuto la chiamata di un sedicente ispettore della Polizia di Stato con marcato accento napoletano. «Mi ha parlato di una richiesta sospetta di un bonifico da 9.800 euro, invitandomi ad accendere il pc per verificare. Sono entrato con le mie credenziali e ho effettivamente visto una richiesta di bonifico, ricevendo le istruzioni per annullarla: l’ho fatto. A quel punto, il finto poliziotto mi ha suggerito di trasferire i soldi in un conto sicuro dandomi appuntamento al giorno dopo». È stato proprio giocando sulla fiducia che il truffatore, il 30 aprile, è riuscito a svuotare il conto della parrocchia al Banco di Sardegna di Serdiana, dove erano depositati 69mila euro. «Mi sono recato in banca e ho fatto due bonifici istantanei: il primo da 49mila euro e il secondo da ventimila, sembrava tutto a posto». Una truffa ben architettata, resa ancora più credibile dall’invio di documenti con carta intestata della Polizia di Stato.

La scoperta

Un inganno svelato solo nel pomeriggio del 4 maggio quando don Mario, su suggerimento del finto poliziotto, si è recato nella filiale della Banca Generali di Cagliari per fare un altro bonifico, questa volta dal suo conto personale. «Qui, per fortuna, l’operazione è stata bloccata da un bancario, che mi ha messo in guardia sull’opportunità di fare un bonifico istantaneo. Ho richiamato il finto poliziotto, ma ha insistito per farmi concludere l’operazione. Di fronte al fermo rifiuto dell’impiegato, ho deciso di sospendere il bonifico. Sono vicino alla Questura, mi sono detto, vado a parlare direttamente con l’ispettore. Lì ho avuto l’amara sorpresa: non esisteva nessun poliziotto con quel nome».

Le indagini

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia postale ma sarà complicato riuscire a recuperare i 69mila euro trasferiti, con tutta probabilità, su conti esteri difficili da rintracciare. «Erano la seconda tranche di un finanziamento regionale per la riqualificazione degli edifici di culto – spiega don Mario – soldi che entro dieci giorni devono essere incassati dalle imprese incaricate dei lavori. Il rischio ora, se non si rispettano i tempi, è di doverli restituire alla Regione assieme ai 60mila euro del primo lotto».

L’amarezza

Della vicenda sono informati i parrocchiani: «Ho chiesto un prestito agli amici più cari, che stanno già rispondendo. Alcune aziende di Serdiana hanno offerto il loro contributo, spero che si riesca a saldare i debiti con le imprese. Confido nel buon cuore di tutti». Una vicenda difficile da mandar giù: «Non sono un ingenuo – sottolinea don Mario – in passato ho sventato una truffa ai danni della Curia. Da sempre mi occupo di restauri tenendo in ordine la contabilità, questo raggiro era ben architettato. Tutti possono cadere nella trappola. Un tempo la chiamavamo rapina a mano armata: ecco, questa è la versione moderna».

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