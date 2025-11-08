VaiOnline
Baratili, Uras.
09 novembre 2025 alle 00:28

Finto carabiniere truffa due anziani,  rubati soldi e gioielli  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il sistema è sempre lo stesso. Una telefonata a casa di un anziano, che vive da solo, spacciandosi per carabinieri. Poi la richiesta di soldi o gioielli per aiutare un parente stretto finito nei guai oppure come accaduto due giorni fa a Uras si presentano direttamente a casa. E con la scusa di verificare le banconote venerdì pomeriggio dei truffatori sono riusciti a raggirare un’anziana: le hanno portato via 10mila euro in contanti e diversi gioielli d’oro. Stesso metodo anche a Baratili dove è stato truffato un pensionato a cui sono stati portati via circa mille euro e oggetti di valore. Immediate le indagini dei carabinieri che, solo due settimane fa avevano arrestato due napoletani per una truffa agli anziani. Dal comando provinciale dei carabinieri anche l’appello alla massima prudenza, nel caso di telefonate o visite sospette, è sempre preferibile chiamare le forze dell’ordine. Infine da parte dei sindaci l’invito alla cautela e a un maggior controllo verso gli anziani anche da parte dei vicini. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 