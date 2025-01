Finti tecnici truffano una nonnina  

Si erano proposti di ripararle la cucina a gas, chiedendo 650 euro per l’intervento. Ma era una truffa bella e buona, al punto che la nonnina di 90 anni, di Lanusei, è riuscita a limitare i danni: i due finti tecnici sono fuggiti con 350 euro. I sedicenti esperti di elettrodomestici sono stati individuati dai carabinieri della compagnia di Lanusei e denunciati alla Procura della Repubblica: si tratta di un 24enne e un 30enne residenti in provincia di Catania. Giovani che comunque, almeno secondo la ricostruzione del personale dell’Arma, gravitano nel Cagliaritano con sortite in diverse zone dell’Isola. I fatti risalgono allo scorso 7 ottobre, quando si sono presentati nell’abitazione della nonnina spacciandosi per manutentori di cucine a gas. Guadagnandosi la fiducia della donna hanno varcato la soglia d’ingresso e benché lei non fosse d’accordo, hanno iniziato a smontare i piattelli dei fornelli, dicendo che era necessario sostituirli a causa del rischio di fughe di gas. Per quell’intervento hanno chiesto 650 euro. La donna, perplessa per l’importo richiesto, ha detto che avrebbe chiamato il nipote e i carabinieri. I due, però sono riusciti a convincerla a pagare 350 euro senza chiamare nessuno. La signora ha richiesto la fattura, ma proprio in quel momento i sedicenti tecnici sono fuggiti. Il fatto non è sfuggito a un vicino di casa che quando ha capito cosa stesse accadendo ha chiamato i carabinieri. I quali, dopo aver ascoltato i testimoni e analizzato le immagini di videosorveglianza, hanno individuato e denunciato i responsabili, che avevano usato anche un mezzo con targa contraffatta. (ro. se.)

