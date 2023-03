Finti sms, una truffa milionaria 

Le querele presentate raccontano una realtà criminale quasi impeccabile. I numeri degli sms o delle telefonata, grazie ad applicazioni o sistemi informatici, richiamano sempre il nome della banca della vittima presa di mira. E anche gli scettici vengono ingannati: un cinquantenne, non credendo alla chiamata ricevuta, ha subito cercato sul Web il numero verde del proprio istituto di credito. Dall’altra parte ha risposto la stessa persona della prima telefonata. Le organizzazioni specializzate in questo tipo di raggiro sono riuscite a inserire i falsi numeri verdi nelle ricerche che si effettuano su Internet.

Per finire nei guai e vedere movimenti nel proprio conto corrente effettuati dai truffatori bastano pochi minuti. Il tempo di comunicare, pensando di farlo a un impiegato della propria banca o delle poste, i dati personali e l’organizzazione criminale si mette in azione. Gli esperti informatici accedono al conto corrente della vittima ed effettuano un bonifico diretto a un altro conto corrente, spesso aperto a nome di una persona ignara di tutto a cui erano stati sottratti online i documenti d’identità. Poi un ulteriore passaggio verso istituti bancari all’estero oppure spese immediate con acquisti online. E quando il raggirato inizia a sospettare qualcosa, è sempre troppo tardi.

Sempre più strutturati e organizzati. Dietro i truffatori, capaci di inviare sms o effettuare telefonate sostituendosi alle banche o all’ufficio postale delle vittime con numeri corrispondenti a quelli effettivi delle filiali compresi quelli “verdi”, c’è una vera e propria organizzazione criminale. Le persone raggirate, tanto da vedere propri conti alleggeriti o addirittura svuotati, aumentano sempre più di numero. Le denunce alle forze dell’ordine sono quotidiane. E le cifre esorbitanti: arrivano querele per truffe da diverse decine di migliaia di euro. Un giro milionario. Non ci sono solo gli anziani. Cadono nella trappola anche giovani con qualsiasi grado di istruzione o impiego. «Ricordiamo», è il consiglio che viene ribadito dalla Polizia Postale, «che banche e poste non inviano mai sms e non effettuano mai telefonate per chiedere di fornire le credenziali di accesso all’home banking o all’app, o quelle delle carte di credito».

Sempre più strutturati e organizzati. Dietro i truffatori, capaci di inviare sms o effettuare telefonate sostituendosi alle banche o all’ufficio postale delle vittime con numeri corrispondenti a quelli effettivi delle filiali compresi quelli “verdi”, c’è una vera e propria organizzazione criminale. Le persone raggirate, tanto da vedere propri conti alleggeriti o addirittura svuotati, aumentano sempre più di numero. Le denunce alle forze dell’ordine sono quotidiane. E le cifre esorbitanti: arrivano querele per truffe da diverse decine di migliaia di euro. Un giro milionario. Non ci sono solo gli anziani. Cadono nella trappola anche giovani con qualsiasi grado di istruzione o impiego. «Ricordiamo», è il consiglio che viene ribadito dalla Polizia Postale, «che banche e poste non inviano mai sms e non effettuano mai telefonate per chiedere di fornire le credenziali di accesso all’home banking o all’app, o quelle delle carte di credito».

Pochi minuti

Per finire nei guai e vedere movimenti nel proprio conto corrente effettuati dai truffatori bastano pochi minuti. Il tempo di comunicare, pensando di farlo a un impiegato della propria banca o delle poste, i dati personali e l’organizzazione criminale si mette in azione. Gli esperti informatici accedono al conto corrente della vittima ed effettuano un bonifico diretto a un altro conto corrente, spesso aperto a nome di una persona ignara di tutto a cui erano stati sottratti online i documenti d’identità. Poi un ulteriore passaggio verso istituti bancari all’estero oppure spese immediate con acquisti online. E quando il raggirato inizia a sospettare qualcosa, è sempre troppo tardi.

Numeri perfetti

Le querele presentate raccontano una realtà criminale quasi impeccabile. I numeri degli sms o delle telefonata, grazie ad applicazioni o sistemi informatici, richiamano sempre il nome della banca della vittima presa di mira. E anche gli scettici vengono ingannati: un cinquantenne, non credendo alla chiamata ricevuta, ha subito cercato sul Web il numero verde del proprio istituto di credito. Dall’altra parte ha risposto la stessa persona della prima telefonata. Le organizzazioni specializzate in questo tipo di raggiro sono riuscite a inserire i falsi numeri verdi nelle ricerche che si effettuano su Internet.

I call center

Le vittime evidenziano anche l’ambiente che si sente nelle telefonate con i truffatori. Ci sono altre voci in sottofondo, come se si trattasse effettivamente di call center ufficiali. Insomma le bande sono organizzate con strutture operative a ogni livello. Risalire agli organizzatori è molto difficile. I conti correnti su cui transitano i soldi prelevati con le truffe sono intestati a persone a loro volta vittime di altri raggiri che hanno consentito di carpire documenti d’identità poi usati per aprire i conti online. E poi il denaro viene spostato all’estero. E qui le ricerche si fanno ancora più complicate. Le indagini, non solo a Cagliari ma anche a livello nazionale, sono numerose. La prima difesa è sempre la stessa: non fornire mai i dati del proprio conto corrente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata