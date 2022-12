Finti sms bancari, truffe in aumento 

L’ultima vittima si è vista portar via la pensione che era stata appena accredita sul suo conto corrente. La truffa dei falsi sms riconducibili alle proprie banche sta raggiungendo numeri allarmanti: anche due o tre persone raggirate al giorno, che non possono far altro che rivolgersi a Carabinieri e Polizia per la querela, e una cifra sempre più alta si soldi finiti nei conti correnti dei truffatori probabilmente ben organizzati e strutturati. «Non utilizzate mai eventuali link inviati via sms o mail da numeri o indirizzi riconducibili a istituti bancari o delle poste. In caso di dubbio contattare sempre la propria filiale o i numeri verdi», è il consiglio che viene ribadito dagli investigatori.

Le tecniche

Difendersi dagli attacchi dei truffatori è sempre più complicato. Perché le tecniche utilizzate sono spesso ingannevoli e molto precise. Gli sms inviati dal gruppo specializzato in raggiri di questo tipo arrivano in vario modo. A volte vengono visualizzati nel cellulare della vittima come se fossero stati inviati effettivamente dalla propria banca per avvisare di un accesso insolito, effettuato magari dall’estero, o per segnalare un sospetto pagamento online. In altri casi arrivano da numeri telefonici non memorizzati in cui si parla comunque di Poste italiane o di banche (anche loro parte lesa in queste vicende). La vittima, impaurita, a volte utilizza i link riportati nel messaggio o risponde all’sms, venendo così contattata da un finto operatore della banca o da un falso operatore di polizia antifrode: il passaggio successivo è quello di convincere la vittima a comunicare le credenziali per accedere alle credenziali del suo conto corrente online. Questo passaggio, quando riesce, permette ai truffatori di effettuare bonifici o pagamenti con la carta di credito dei raggirati. E le cifre sono sempre elevate: anche “colpi” da diverse migliaia di euro. E le denunce presentate alle varie stazioni dei Carabinieri o alla Polizia Postale sono in costante aumento.

I consigli

Sono le stesse banche e Poste italiane, oltre alle forze dell’ordine, a dare dei consigli per evitare di finire nella trappola. «Finché non si risponde o non si esegue il comando del messaggio, un sms dannoso non può innescare la frode. Basta ignorarlo ed eliminarlo e resterà innocuo». Anche perché, viene ricordato, «una banca non ti chiederà mai con un sms di aggiornare le informazioni del conto o di confermare il codice della tua carta di credito». I raggiri di questo tipo sono in aumento rispetto a quelli effettuati con le mail perché l’utente si sente più sicuro nell’utilizzo del proprio smartphone ritenendo difficile che i truffatori riescano ad avere il suo numero di telefono.