Finti provini per molestare le ragazze Il pm chiede 9 anni: condannato a 12  

Roma. Attirava le ragazze con il pretesto di lanciarle nel mondo del cinema. Ma i film non esistevano, e i provini erano solo l’occasione per molestie e abusi. Il tribunale ha condannato per violenza sessuale il 51enne di Frosinone Claudio Marini a 11 anni e 9 mesi, più dei 9 chiesti dal pm. Otto le vittime di una dinamica sempre uguale: Marini, con la scusa di provare alcune scene, portava le ragazze nella propria abitazione e lì avvenivano gli abusi. Marini era arrestato dai carabinieri nell’agosto 2020 – ma risulta anche un arresto a dicembre dello stesso anno a Milano, teatro di altri quattro episodi – ed è tornato libero durante il processo per scadenza dei termini. Il procedimento era nato dopo la denuncia presentata da una18enne che nell’aprile del 2020, in pieno lockdown, aveva risposto a un annuncio per casting.

