Finti incidenti, truffe da 150mila euro 

A luglio era riuscito, secondo le indagini svolte dalla Squadra Mobile, a estorcere denaro e gioielli per 150 mila euro a due anziane, in due episodi distinti avvenuti nel centro della città, con il raggiro del finto incidente provocato da un loro familiare stretto. Poi era riuscito a far perdere le tracce, vendendo gli oggetti preziosi a dei compro oro. Gli investigatori non hanno mai smesso di indagare su qui casi. E grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, nelle vicinanze delle case delle vittime e dalle parti dei compro oro, sono risaliti all’identità del presunto responsabile. Da qui è arrivata la richiesta di custodia cautelare in carcere del pm accolta dal gip: e ieri mattina gli agenti della Mobile hanno raggiunto Afragola, nel Napoletano, arrestando Alessandro Piscopo, 28 anni, accompagnato nel carcere di Uta. È accusato di estorsione e autoriciclaggio.

Le telefonate

La tecnica usata dal giovane, come ricostruito dai poliziotti della sezione Reati contro il patrimonio e del gruppo dei Falchi, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, è uguale a quella utilizzata da altri truffatori che in questi ultimi mesi, dalla scorsa estate, hanno preso di mira diverse anziane cagliaritane derubandole. Piscopo, probabilmente con la complicità di una seconda persona su cui sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli agenti, avrebbe agito il 10 luglio a Genneruxi e il giorno dopo dalle parti di Monte Urpinu. Aveva, secondo le accuse, individuato le potenziali vittime, e raccolto informazioni per poter mettere a segno il raggiro. E in entrambi i casi ci sono state le telefonate: «Suo figlio ha causato un gravissimo incidente. Rischia di finire in carcere e ha subito bisogno di un avvocato per evitare che questo accada. Deve pagare subito le spese legali. Tra poco verrà a casa sua l’avvocato che le darà la giusta assistenza».

La riscossione

E infatti le due anziane – come hanno ribadito nelle denunce presentate alla Polizia – pochi istanti dopo hanno ricevuto la visita di una persona per incassare il denaro. E anche gioielli. Un bottino complessivo di oltre 150 mila euro. «La persona anziana in preda al panico e ridotta ad uno stato di costrizione psicologica, viene messa di fronte all’ineluttabilità del fatto e all’unica via d’uscita di dare tutto l’oro e i contanti in suo possesso, pur di evitare il carcere al proprio figlio»: questa la spiegazione fatta dalla Questura. Non solo. Le vittime vengono tenute sempre al telefono per impedire che possano chiedere aiuto o richiedere informazioni ai familiari o ai vicini.

Le ricerche

Gli investigatori della Mobile, dopo aver raccolto le querele delle due anziane, hanno capito che si trattava dello stesso truffatore. Le immagini lo hanno confermato, così come gli accertamenti svolti nei compro oro della città visitati dal 28enne campano per vendere alcuni gioielli. Ieri Piscopo (assistito dall’avvocato Dario Carmine Procentese) è finito nel carcere di Uta: è in attesa di essere interrogato dal gip.

