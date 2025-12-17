VaiOnline
Via Sonnino.
18 dicembre 2025 alle 00:31

Finti carabinieri, truffa al b&b 

Si fanno rimborsare 900 euro ma non avevano mai pagato le stanze 

Nuovo caso, in città, di una delle varianti della “truffa del finto carabiniere”. Vittima del raggiro telefonico la titolare di un b&b di via Sonnino, che si è vista sottrarre 900 euro. I fatti si sono svolti tra domenica e lunedì. La donna ha poi sporto denuncia alla Stazione dei Carabinieri (quelli veri) di Villanova.

Il raggiro

«Domenica, verso le 19, ricevo una chiamata da una donna, che si presenta come maresciallo dei carabinieri di Sesto San Giovanni. Mi chiede un preventivo per due camere e quattro persone, per 10 giorni. E io lo mando, via mail, mezz’ora più tardi». L’ indirizzo non desta apparentemente sospetti. «Totale 1000 euro: il preventivo viene subito approvato. Lunedì, alle 13, ricevo però la telefonata di un uomo, che si presenta come maresciallo della stessa stazione. Mi dice che il bonifico è stato effettuato e invia una ricevuta, anche in questo caso apparentemente regolare ma in realtà falsa, facendomi notare che è di 2000 euro». Il doppio. «Mi spiega che la collega, una giovane in carica da soli quattro mesi, si è sbagliata, aveva capito 1000 euro a camera, da qui il pagamento, errato, del doppio della cifra».

«Mi implora allora di risolvere la questione, per non far passare “casini” alla giovane collega. Mi chiede, insomma, di fare un bonifico di reso della differenza. Nel frattempo si perde in chiacchiere, mi racconta dei figli, spende mille parole sull’essere gentili e disponibili, ma sempre con toni autoritari ricordando che lui fa parte delle forze dell’ordine. Infine mi chiede di restituire 900 euro anziché 1000, dato che i carabinieri resteranno da me una notte in più». Il truffatore chiede inoltre che il pagamento sia effettuato all’Iban di una persona fisica, non sul conto dei carabinieri. «Mi chiede di fare il pagamento tramite ricarica PostePay». E la titolare della struttura, ignara del raggiro in atto, esegue.

La scoperta

Unica consolazione: si era appuntata tutti i dati, compresi il nome e il codice fiscale di colui che avrebbe dovuto ricevere i 900 euro. «Dopo un po’ decido di provare a chiamare la stazione di Sesto San Giovanni, per scrupolo, scoprendo, però, dopo una manciata di secondi, che non risultava alcun maresciallo con il nome indicato. Una beffa atroce, sono andata subito a denunciare». Le indagini sono in corso. Al codice fiscale indicato, si è poi saputo, risulterebbe associato un uomo nato nel 1953 a Torre del Greco.

