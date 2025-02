Finti carabinieri: terzo arresto 

Era sfuggito all’arresto nell’inchiesta sui finti carabinieri, pronti a entrare in azione per una rapina con possibile sequestro della vittima, per un colpo di fortuna: la notte del blitz, in un casolare di Decimoputzu all’alba dello scorso 31 gennaio, Pierpaolo Ena, 32 anni di Decimoputzu, era a casa di una conoscente. E dopo l’operazione che aveva portato in carcere i complici, Matteo Scano, 28 anni di Sestu, e Daniel Corti, 35 di Quartu, aveva fatto perdere le sue tracce. Ma i militari del nucleo investigativo provinciale di Cagliari, insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Carbonia e della stazione, delle unità cinofile e dei Cacciatori di Sardegna, lo hanno rintracciato ieri mattina a Decimoputzu per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ena, così come gli altri due componenti del gruppo, è accusato di detenzione illegale di armi e munizioni, tentata rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio. Difeso dall’avvocato Marco Fausto Piras, tra oggi e domani comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.

Le ricerche

Il nome di Ena era da subito finito al centro dell’inchiesta dei carabinieri coordinata dal sostituto procuratore Danilo Tronci della Dda. Come emerso dalle attività degli investigatori, il 32enne avrebbe partecipato alle attività di preparazione della rapina (soltanto progettata grazie all’intervento dei militari prima che scattasse il piano del gruppo) e sarebbe dovuto entrare in azione insieme a Scano e Corti. C’è anche un quarto uomo da identificare con certezza: avrebbe però un ruolo minore rispetto ai tre complici. Inoltre la mattina del blitz, i primi due arrestati sono stati sorpresi nel casolare di proprietà della famiglia Ena. Così, dopo l’operazione che aveva portato in carcere Scano e Corti, gli investigatori avevano proseguito le attività sull’allevatore di Decimoputzu, acquisendo ulteriori informazioni oltre a quelle già messe da parte grazie alle intercettazioni e alle attività tecniche e informatiche già svolte. E ieri mattina i carabinieri hanno effettuato una nuova perquisizione nel casolare e in altri terreni.

Il piano

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il gruppo di quattro persone aveva progettato di rapinare un uomo che aveva a disposizione un’ingente somma di denaro: circa 300 mila euro. Il piano era ben studiato. I malviventi si sarebbero dovuti presentare a casa della vittima vestiti da carabinieri per notificare un atto. A quel punto sarebbero entrati nell’abitazione e, sotto la minaccia delle armi, si sarebbero dovuti far dire dove fossero nascosti i soldi (in un altro nascondiglio). E se la vittima non avesse collaborato, l’avrebbero portata via con la forza. Per gli inquirenti era praticamente tutto pronto e il colpo sarebbe dovuto scattare la mattina del 31 gennaio: dunque i carabinieri, quelli veri, sono dovuti intervenire rapidamente, sapendo di correre parecchi rischi, anche di dover affrontare un conflitto a fuoco. Scano e Corti sono stati sorpresi nel casolare nelle campagne di Fraighedda, a Decimoputzu: dormivano ancora. Ena e un altro complice sono sfuggiti alla cattura. Nel blitz sono stai sequestrati una pistola semiautomatica Luger con sei colpi calibro 9x19 millimetri, due radio portatili, manette di sicurezza, rotoli di nastro adesivo, fascette di plastica, una mazzetta da muratore, due auto rubate con targhe riciclate e inoltre uniformi, giacche a vento, cinturoni e maglioni invernali in dotazione esclusiva ai Carabinieri. Ena ha un passato movimentato: è accusato di tentato omicidio per la sparatoria avvenuta nel parco di Uta nel luglio 2024, per quello del 2022 con l’investimento volontario di un 50enne al Poetto di Quartu e per l'attentato alla caserma dei carabinieri di Decimomannu avvenuto la notte del 19 gennaio 2012.

