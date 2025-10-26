Finti carabinieri tentano il colpo 

L’aveva convinta a recuperare denaro e gioielli per consegnarli subito ad alcuni colleghi carabinieri. Altrimenti avrebbe rischiato di finire nei guai perché la sua auto era stata usata per una rapina. Piano perfetto sulla carta, peccato che i carabinieri (quelli veri) abbiano mandato all’aria i programmi di una coppia campana finita dritta in carcere grazie a un’operazione congiunta dei carabinieri delle Compagnie di Ghilarza, Mogoro e Villacidro. I due sono accusati di estorsione aggravata.

Il blitz

Da settimane i carabinieri di Ghilarza erano sulle tracce di un uomo e una donna segnalati nell’Alto Oristanese per aver tentato a più riprese di truffare anziani con lo stratagemma del “finto carabiniere”. E quando venerdì sera hanno tentato l’ennesimo raggiro in un paesino della Marmilla, fra Oristanese e Medio Campidano, i militari sono riusciti a bloccarli. I truffatori avevano telefonato a casa di un’anziana comunicandole il suo possibile coinvolgimento in una rapina, in cui sarebbe stata utilizzata la sua auto. Così le hanno chiesto di recuperare 41mila euro e gioielli per evitare una perquisizione domiciliare e il trasferimento in caserma. Il finto maresciallo l’ha trattenuta al telefono, per fare in modo che non ricevesse altre chiamate, inoltre le ha chiesto indicazioni sulla sua abitazione per cercare di individuare l’ingresso. Poi le ha detto che si sarebbero presentati alcuni colleghi per ritirare i soldi e i gioielli. A quel punto però è scattato il blitz dei carabinieri veri che hanno arrestato i due in flagranza di reato.

La coppia è stata perquisita: in auto aveva un gioiello, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza (potrebbe essere il bottino di un’altra truffa). Secondo gli inquirenti «le modalità dell’azione dei due dimostrano un alto grado di organizzazione e preparazione del colpo, con uno spostamento organizzato dalla Campania e messo in atto dopo aver controllato la vittima, acquisito informazioni sulle sue abitudini, sull’assenza di familiari in casa e sui nomi dei suoi parenti stretti». Le indagini, coordinate dalla Procura di Cagliari, proseguono per cercare di individuare possibili complici. I carabinieri raccomandano, soprattutto agli anziani massima prudenza e al minimo dubbio avvisare le forze dell’ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA