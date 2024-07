Finti carabinieri: si allarga l’inchiesta 

L’ultimo tentativo di truffa, per fortuna non riuscito, è avvenuto ieri mattina in città: un anziano è stato contattato da una fantomatica caserma dei carabinieri, ricevendo l’infausta notizia che il figlio era stato arrestato e che doveva essere processato subito con il rito direttissimo. Per fortuna l’uomo ha subito sospettato che si trattasse di un raggiro, avvisando le forze dell’ordine prima che il finto avvocato – come da schema consolidato – lo contattasse per incassare i soldi necessari per togliere il figlio dai guai.

L’inchiesta si allarga

Dopo i sei arresti dei giorni scorsi, tutti convalidati dal Gip del Tribunale, prosegue e si allarga l’inchiesta sull’organizzazione, si sospetta con base in Campania, che da circa due mesi starebbe mietendo un gran numero di vittime del capoluogo sardo e di diverse città dell’Isola. Truffatori giovanissimi e senza scrupoli, alcuni poco più che ventenni, che spacciandosi per carabinieri e avvocati riescono a farsi consegnare denaro o anche gioielli ipotizzando che così si possa far uscire dai guai un o un parente arrestato per un gravissimo reato o coinvolto in un incidente stradale. In campo ci sono gli investigatori della Squadra Mobile della Questura, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, che la settimana scorsa hanno effettuato gli ultimi due arresti di giovani napoletani che avevano derubato un’anziana. Ora gli agenti della Polizia di tutta l’Isola sono in allerta, pronti a intervenire ad ogni segnalazione, ma la richiesta che arriva dalle forze dell’ordine è quella di alzare la soglia di attenzione e prudenza, diffidando di ogni chiamata anonima (o con numeri sconosciuti) che si concluda con una richiesta di denaro. E c’è di più: bisogna diffidare anche di chiamate che, in apparenza, paiono arrivare da numeri fissi intestati anche a caserme. Esistono ormai dei software che modificano a piacimento l’intestazione delle utenze telefoniche, facendo comparire nei cellulari di chi riceve un finto nome.

La truffa-fotocopia

Lo scorso mese erano finiti in carcere in quattro, anche loro campani. E la tecnica utilizzata è sempre la stessa. «Suo figlio è responsabile di un reato ed è già a processo per direttissima. Serve subito un avvocato altrimenti resterà in carcere per tantissimi anni», è la telefonata che la vittima riceve da un finto comandante di stazione dei carabinieri. In altre occasioni viene ipotizzato un incidente stradale. Poi arriva la chiamata del complice: un finto avvocato nominato dal figlio che chiede subito la cifra necessaria per celebrare l’udienza. Tutto finto, giocato sulla velocità e sull’angoscia degli anziani che piombano nella disperazione credendo che il figlio o un familiare siano realmente finiti nei guai.

