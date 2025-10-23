Finti carabinieri per una rapina: tre condanne 

In tre erano sospettati aver cercato di rapinare un presunto spacciatore che, in casa della madre, avrebbe nascosto 300mila euro. Ieri mattina, davanti al giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, Matteo Scano, 28 anni di Sestu e Daniel Corti, 36 anni di Quartu, sono stati condannati a 3 anni e 8 mesi di reclusione, mentre il 32enne Pier Paolo Ena, di Decimoputzu, ha patteggiato 2 anni e mezzo di carcere con l’esclusione della tentata rapina per desistenza e le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Attenuanti riconosciute anche agli altri due imputati.

Le accuse

Per il sostituto procuratore Danilo Tronci della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, i tre giovani avrebbero fatto parte di una banda di quattro elementi che, travestiti da carabinieri, il 31 gennaio scorso avrebbe provato a organizzare una rapina con sequestro di persona ai danni di un presunto trafficante di droga. Finiti al centro di un’altra inchiesta della Dda e dei Carabinieri del Nucleo radiomobile di Carbonia, i primi due erano stati arrestati nel corso di un blitz organizzato di fretta dai militari in un casolare di un’azienda di Decimoputzu di proprietà della famiglia di Ena. Il terzo, poi, si era costituito poco dopo.

Per gli investigatori quell’azienda agricola in località Fraighedda sarebbe stata il quartier generale dove il gruppo avrebbe preparato il piano: travestiti da carabinieri sarebbero dovuti andare dalla madre del trafficante di droga per farsi consegnare i soldi e, nel caso non li avesse, la Dda ritiene che fossero pronti e organizzati per mettere a segno un sequestro lampo.

Nel covo erano state recuperate uniformi dell’Arma, pistola semiautomatica Luger e sei proiettili calibro 9, ricetrasmittenti, fascette di plastica, manette e due auto con targhe rubate.

Il processo

Tutti e tre gli imputati erano difesi dall’avvocato Marco Fausto Piras che, davanti al giudice per le udienze preliminari, Giorgio Altieri, ha scelto riti alternativi: l’abbreviato per Scano e Corti, il patteggiamento per Ena. In aula ieri mattina era presente il pm della Dda Gaetano Porcu, visto che il collega Tronci è impegnato, ormai da giorni, ad ascoltare le testimonianze di alcuni pentiti di due presunte bande di trafficanti che starebbero collaborando con l’Antimafia facendo ritrovare chili e chili di cocaina, armi e dando indicazioni sugli intrecci della criminalità ogliastrina, sulcitana e cagliaritana. Il giudice ha concordato sull’entità del patteggiamento di Ena e ha accolto le richieste di pena della Procura per gli altri due. Soddisfatta anche la difesa che, rispetto al quadro probatorio di partenza, è riuscita comunque a ottenere una pena contenuta. Ora l’avvocato Marco Fausto Piras attenderà le motivazioni delle due condanne in abbreviato per decidere se appellarle.

