Finti carabinieri, caccia al quarto uomo  

Davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma – affiancato dai due difensori – ha rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo sostanzialmente quanto gli viene addebitato dal sostituto procuratore Danilo Tronci. Pier Paolo Ena, 32 anni, di Decimoputzu, è ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari il terzo presunto complice di una banda di quattro banditi che, il 31 gennaio scorso, avrebbe provato a organizzare una rapina con sequestro di persona con un travestimento da carabinieri. Finito in carcere su ordine di custodia cautelare, ieri mattina è comparso davanti al gip Luca Melis per l’interrogatorio di garanzia.

L’interrogatorio

Ieri mattina, in videoconferenza dal penitenziario di Uta, il 32enne è dunque stato sentito dal giudice che ha firmato l’ordinanza cautelare chiesta dal pm Tronci. Con lui in carcere c’erano i difensori Marco Fausto Piras e Mauro Massa: il giovane ha scelto di non rispondere alle domande del gip, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo di aver fatto parte della banda che avrebbe cercato di rubare migliaia di euro (si parla di quasi 300 mila euro in contanti) ad un giovane imprenditore di Cagliari. Nelle scorse settimane, in un blitz dei carabinieri, erano già stati arrestati altri due giovani – Matteo Scano di Sestu e Daniel Corti di Quartu -, entrambi trovati in un casolare di un’azienda di Decimoputzu di proprietà della famiglia di Ena. Per gli investigatori sarebbe stato proprio quello il quartier generale nel quale far scattare il piano: travestiti da carabinieri sarebbero dovuti andare dalla madre dell’imprenditore per farsi consegnare i soldi e, nel caso non li avesse, la Dda ritiene che fossero pronti e organizzati per mettere a segno un sequestro lampo.

L’inchiesta

Ma l’inchiesta del sostituto procuratore Danilo Tronci è solo alle fasi iniziali e promette ulteriori e clamorosi sviluppi. Prima di tutto manca all’appello un quarto componente della banda, ma il sospetto è che la parte più consistente delle indagini sia ancora coperte dal massimo riserbo istruttorio. Nel covo della banda, in un casolare in localita Fraighedda, i carabinieri erano intervenuti in forze perché – dalle intercettazioni – avevano capito che il gruppo stava per entrare in azione: erano stati bloccati Matteo Scanu e Daniel Corti, ma Pier Paolo Ena non c’era. Nel covo, però, c’erano due uniformi complete da carabiniere, con giaccone antivento e maglioni a collo alto, una pistola semiautomatica Luger con sei proiettili calibro 9, ricetrasmittenti, fascette di plastica, manette, nastro adesivo e due auto auto rubate con targhe riciclate. L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia è affidata ai militari della Compagnia di Carbonia, ma per l’arresto di Ena sono intervenuti anche le unità cinofile dello Squadrone elitrasportato Cacciatori Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA