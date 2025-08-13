Fino all’alba col popolo del Red Valley 

Il ritorno di Max Pezzali sul palco del Red Valley è sempre una notizia. Peccato aver dovuto attendere l’una di notte per la sua esibizione, in cui non è mancata la hit più celebre dei tempi degli 883 “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”.Al Red Valley, però, funziona così, com’è logico che sia per un festival che anche quest’anno non ha lesinato in termini di artisti. Per i quali c’è chi è disposto ad attendere fino all’alba.

Grandi nomi

Tra i “big” della prima serata della decima edizione anche Fedez, direttamente dalla Festa dello Stocco di Civitanova e dalle notti nei locali della Costa Smeralda. Tuttavia, inaugurare ieri la lista degli artisti più attesi è toccato a Rocco Hunt, salito sul palco della Olbia Arena 5 minuti dopo le 22.L’ambiente è già caldo grazie alla performance di DoDoJ, Jeson, Settembre e Il Pagante, e, soprattutto, degli esplosivi Fast Animals & Slow Kids da Perugia, che precedono l’enfant prodige Rocco Pagliarulo: il cantautore e rapper salernitano, 31 anni a novembre, esordisce con “Mille volte ancora” e “Non litighiamo più”.

«Per me è un onore essere qui, adesso voglio che questa arena diventi una discoteca a cielo aperto con questo pezzo scritto con la mia amica Noemi», e parte la hit dell’estate “Oh ma”. Seguono tra le altre “Ti volevo dedicare”, “Caramello”, “A un passo dalla luna” e “Nu juorno buono”, con cui ha vinto Sanremo nel 2014 tra le Nuove proposte.La scena passa poi a Sarah Toscano e Tommy Cash, dunque Fedez e Max Pezzali, mentre la notte scivola via fino al dj set di Mamacita, che manda tutti a casa. Olbiesi e non.

Il pubblico

Per il Red Valley sono arrivati da tutta Italia e oltre: il popolo è vastissimo, e si muove con largo anticipo. Circolando per la zona industriale, che ospita la Olbia Arena, ci si imbatte in giovani giunti in città solo per il festival molte ore prima dell’apertura dei cancelli alle 18.Eroiche Alice e Valentina, arrivate col Red Valley Shuttle, la navetta in servizio da e per Tortolì, Nuoro, Siniscola, Budoni, Arzachena e San Teodoro con partenza tra le 13 e le 15.40, a seconda della distanza, e ritorno alle 5.30. «Veniamo da Nuoro, facciamo avanti e indietro tutti i giorni», spiegano, la prima maggiorenne, l’altra minorenne di poco, intercettate in viale Italia, a 500 metri dalla Olbia Arena alle 4 del pomeriggio, sotto il sole cocente, e dotate di full pass. «Io sono qui soprattutto per Morad e Shiva, che si esibiscono domani», aggiunge Alice. «A me, invece, interessa il 15. Un nome in particolare? Lazza», le fa eco Valentina.

Su una cosa, però, le belle nuoresi, che confessano di tornare a casa solo per dormire, concordano: «Più o meno il livello degli artisti è lo stesso delle edizioni precedenti». Di avviso diverso è Tommaso. «Speravo in un annuncio “last minute”, tipo Geolier, che era in vacanza a Porto Cervo con Chiara Frattesi e il fratello di lei, quello dell’Inter», sottolinea il 22enne romano, in Gallura con un gruppo di amici e ospite degli zii a San Teodoro, mentre si avvia verso il McDonald’s lì a due passi a caccia di provviste da consumare. «Sarà lunga stasera, e un panino fuori mi costa la metà», commenta ridendo.

Dagli Usa

Poi, c’è chi è arrivato da New York. Come Alex e Sandra, non è uno scherzo, che spiegano: «Volevamo venire in vacanza in Italia, quando abbiamo saputo che Steve Aoki si esibiva qui abbiamo scelto la Sardegna, che è bellissima. E poi c’è Salmo: abbiamo già preso i biglietti per il live di New York!». In attesa del concerto di dicembre, Salmo potranno vederlo sabato notte in chiusura di Red Valley, che intanto proseguirà oggi con Ghali, Sfera Ebbasta e Alan Walker, che si alterneranno alla Olbia Arena con Botteghi, Sally Cruz, Astro, Paky, Morad e Shiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA