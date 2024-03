Fino al Montenegro e ritorno, trovato il 16enne scomparso 

Milano. Il motivo di quel colpo di testa, forse anche solo un viaggio solitario, lontano da tutti, lo spiegherà alla Procura di Lecco dopo Pasqua e l'avrebbe già accennato ai suoi genitori che dopo otto giorni di angoscia e appelli perché tornasse hanno potuto riabbracciarlo. Il sedicenne, il 21 marzo doveva andare a scuola a Morbegno, in provincia di Sondrio, ma non vi era mai arrivato. E non era più tornato a casa. Staccato il cellulare, aveva preso un treno dalla località della Valtellina ed era arrivato a Milano.

Qui, quel giorno, lo si era visto nelle immagini che i carabinieri di Lecco avevano acquisito. Poi più nulla. I militari hanno esteso le ricerche a livello internazionale e la notte del 27 marzo il ragazzo è stato controllato dalla polizia croata al confine di Karasovici-Sutorina con il Montenegro dove era giunto a bordo di un pullman. È partito l’alert alle forze dell’ordine italiano e il ragazzo, ovunque volesse andare, ha capito che era un’impresa impossibile e ha ripreso la strada di casa.

Ieri mattina una donna ha visto un ragazzo che stava facendo un biglietto nella sala dei Mosaici della Stazione Centrale. L’ha riconosciuto grazie alle fotografie diffuse da prefettura e carabinieri avevano e ha avvertito il personale della security in servizio in stazione. Sono stati chiamati gli agenti della Polfer che l'hanno avvicinato e con calma l'hanno identificato.

Ritrovate le ragazzine

Intanto i carabinieri di Napoli hanno rintracciato le due ragazzine (12 e 13 anni) scomparse da Ravenna il 27 marzo prima di entrare a scuola, senza dare notizie ai propri genitori. Le ragazzine sono state trovate in un b&b di corso Arnaldo Lucci, non lontano dalla stazione di piazza Garibaldi. Le due ragazzine sono in ottimo stato di salute.

