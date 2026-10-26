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27 ottobre 2026 alle 00:27

Fino a martedì orario continuato nei cimiteri 

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In occasione delle commemorazioni dei defunti, da domani a martedì 3 novembre i cimiteri cittadini osserveranno orari di apertura straordinari.

Il cimitero di San Michele, quello della Municipalità di Pirri e il cimitero monumentale di Bonaria saranno infatti accessibili con orario continuato dalle 8 alle 17.30. In previsione del consistente afflusso di visitatrici e visitatori, nello stesso periodo sarà sospeso l'ingresso al cimitero di San Michele per i veicoli privati in possesso di pass-auto: è quindi consigliato di organizzare le visite tenendo presente questa disposizione. Per facilitare la mobilità del pubblico, nello stesso cimitero sarà attivo un servizio di trasporto gratuito.

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