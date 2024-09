Fino a leggermi… Baricco e Massarini 

La musica da vedere, come recitava lo slogan di Mister Fantasy, ma anche la musica da raccontare, da approfondire, da ascoltare in nuove vesti. Un viaggio attraverso le note e la vita degli artisti che avrà una guida d’eccezione come Carlo Massarini, e tanti narratori, come Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, il professore Trifone Gargano, Lavinia Mancusi che evoca le rivoluzionarie. E ancora Tiberio Snaidero che parla di Tom Waits, Fernando Rennis e The Niro che ricordano gli Smiths, gli omaggi a Gabriella Ferri e Giuni Russo. Ma su tutti, in chiusura lo scrittore Alessandro Baricco e il suo “Abel concerto”. La quinta edizione del festival ideato e curato dalle Ragazze Terribili alza ancora l'asticella della qualità, come dimostrano calendario e ospiti che si alterneranno a Sassari dal 3 al 6 ottobre. Ma andiamo con ordine.

Il programma

Si parte il 3 ottobre (19.30) all’Ex-Ma.Ter, l’ex mattatoio comunale di Sassari, con “La Cantadora”, il romanzo di Vanni Lai (edito da minimun fax) dedicato a una coraggiosa e inusuale artista in un mondo prettamente maschile. Sarà accompagnato dal canto a chitarra di Milena e Costantino Doppiu. A seguire Massimiliano Raffa e il suo “Poptimism. Media algoritmici e crisi della popular music”. E ancora Lavinia Mancusi con “Revolucionaria!” che canta e racconta le vite di Violeta Parra, Mercedes Sosa e Chavela Vargas. Sarà accompagnata da Claudia Crabuzza. La chiusura della giornata è con “Il suono della rabbia. Pensieri sulla musica e il mondo” di Cristiano Godano.

Il 4 ottobre stesso palcoscenico per Tiberio Snaidero e il suo “L’arte di Essere Tom Waits - Tra musica, cinema, teatro e televisione”, Trifone Gargano con il Pirandello pop di “Uno nessuno centomila selfie”, Azzurra D’Agostino col libro “La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain”, accompagnata dalla musica di Bandito. In chiusura il celebre Carlo Massarini e le storie del suo “Vivo dal vivo 2010-2023. Foto-racconto di 120 concerti in un'epoca musicale in cui tutto è ancora possibile, e non ci sono più confini”.

Dai Nirvana ai Beatles

Il 5 ottobre il sipario si aprirà alle 12 al Quod Design con Matteo Ceschi e il suo G Storia ed estetica Grunge e Stefano Scrima Smells like Kurt spirit. Nirvana e filosofia, accompagnati dai giovanissimi Mad Dog. Dalle 18 all’Ex-Ma.Ter ci sono Guia Cortassa, Fernando Rennis e il suo “Charming men. La storia degli Smiths” con il live di The Niro, Valeria Sgarella con “Niente specchi in camerino. La storia dei Soundgarden” accompagnata da The Niro, Fabrizio Falconi e “La fine del sogno. Beatles, Manson, Polanski” e Stefano Scrima con “Sto solo dormendo - Lennon e la filosofia”.La quarta e ultima giornata, il 6 ottobre, parte alle 12 al Quod Design con Paolo Gresta e “Il Lato B. Da comparse a superstar”, accompagnato dal live set di Luigi Frassetto. Prosegue alle 19 con la presentazione di “Sotto traccia. Una storia indie contemporanea di Hamilton Santià”.

Gran finale

“Fino a leggermi matto” riprenderà il 13 ottobre, nel foyer del Teatro Verdi di Sassari, con Enrico De Angelis ed Enrico Deregibus con “Luigi Tenco, Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste”e Donato Zoppo con “È stato un tempo il mondo. In viaggio con i CSI”. Chiusura il 26 novembre sempre al Verdi con l’unica tappa sarda del tour 2024 di Alessandro Baricco e il suo “Abel concerto”.

