Fino a giovedì il gotha della finanza italiana in città 

Le lezioni della Scuola estiva vedono da ieri, e fino a giovedì, confrontarsi a Cagliari il gotha dell’Economia e della Finanza. I lavori sono stati introdotti dal rettore Francesco Mola e dal deus ex machina dell’iniziativa, Riccardo De Lisa: «Abbiamo adottato un metodo innovativo», ha detto De Lisa, «mischiando teoria e pratica perché riteniamo che solo così si può capire come funziona il mercato finanziario».

C’era anche l’ex ministro Rainer Masera, secondo cui tutto il sistema deve trasformarsi: «Alcune premesse di fondo devono essere rivisitate», dice. «Tutto si è modificato, soprattutto nel settore dell’energia. Non si deve ritardare nella strada dello sviluppo ma non si può neppure accelerare troppo: penso alla rivisitazione delle infrastrutture». Tra gli interventi più attesi è stato quello di Carlo Cimbri, originario di Cagliari e a capo del colosso Unipol. «Tutti i modelli di business che hanno provato a mettere insieme dentro un unico gruppo con un’unica valutazione del rischio cliente sia banche che assicurazioni sono naufragate. Ma non sono mondi lontani, bensì molto vicini, che trovano nell’ottimizzazione dell'esigenza del cliente una potenzialità di sinergia straordinaria». Per Gianfranco Torriero, vicedirettore generale dell’Abi (Associazione bancaria italiana), «centrale rimane il quadro normativo che si andrà a definire e la regolamentazione deve essere funzionale a far svolgere al meglio il ruolo alle banche, deve essere chiara, non frammentata, certa, non discriminante». Da Mario Stella Richter (presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) giungono rassicurazioni davanti alle turbolenze dei mercati finanziari: «Non so quanto dureranno, ma non mi pare un momento allarmante». (lo. pi.)

