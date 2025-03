Fino a 2.500 euro per il fitto-casa ai ragazzi iscritti fuori dall’Isola «Giusto favorire la formazione» 

Un sostegno all’istruzione che arriva con un assegno per l’abbattimento del fitto-casa, entro il limite di 2.500 euro annui, assegnato secondo una graduatoria di merito e di reddito Isee (che dev’essere non superiore a 35mila euro). È il contributo che la Regione riserva agli studenti che scelgono di frequentare un corso universitario nella Penisola (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna le destinazioni principali) o all’estero; in quest’anno accademico 761 ragazzi, più del 10% dei settemila iscritti in Atenei fuori dall’Isola. Giovani che, per la maggior parte, scelgono facoltà come economia, ingegneria, giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche.

Il contributo

«Un contributo disposto negli anni passati, e mai rivisto, perché in Sardegna non c’erano diversi corsi specifici per alcune materie, e soprattutto, il che vale ancora oggi, per dare un aiuto a quei giovani che non riescono a entrare in un corso a numero chiuso a Cagliari o a Sassari e magari fanno il test anche in altri Atenei». L’assessora all’Istruzione Ilaria Portas, tiene subito a precisare che, «alla fin fine si tratta di 200 euro al mese per l’abbattimento del fitto casa, e solo se, a parte le altre condizioni di merito e reddito, c’è un regolare contratto di locazione di almeno dieci mesi. Un sostegno, sia detto, non certo paragonabile alle borse di studio che diamo agli studenti che frequentano le nostre Università».

Il capitale umano

Non tantissimi soldi, se paragonati alle borse di studio assegnate agli studenti beneficiari iscritti a Cagliari e Sassari (che arrivano a superare anche i 7mila euro); tuttavia risorse riservate a giovani che si formano fuori e che fuori finiscono per restare. Una tendenza confermata da uno studio dell’Università di Cagliari pubblicato nel 2023, dal titolo “I sentieri dell’Università. I percorsi nell’istruzione terziaria in Sardegna”: «La mobilità giovanile in uscita», viene sottolineato, «spesso si traduce per gli studenti provenienti dalle aree economicamente più svantaggiate in mobilità permanente al termine degli studi universitari, e costituisce un’ulteriore fonte di impoverimento per la Sardegna, contribuendo alla perdita di capitale umano in un territorio già provato da una profonda crisi demografica, dallo spopolamento delle aree interne e da una popolazione in continuo invecchiamento». Ecco, partendo da questa riflessione, non è che dando un contributo anche agli universitari che lasciano l’Isola, la Regione finisce per sostenere in qualche modo quel tipo di scelta?

La programmazione

«No. Intanto perché è un contributo davvero minimo per chi deve pagare l’affitto a Milano, Bologna, Roma o all’estero; e poi perché», puntualizza, «magari questi ragazzi non si sarebbero comunque iscritti in Sardegna. Tanti, ripeto, partono perché non trovano posto nei corsi a numero chiuso». Diverso, spiega, «è l’impegno della Regione per aiutare gli studenti dei nostri Atenei: abbiamo anche aumentato l’importo delle borse di studio che nell’anno 2024-2025 per i fuorisede supera i 7mila euro. Abbiamo aggiunto ulteriori 1.500 euro come contributo alloggio per chi non ha il posto alla casa dello studente e deve pagare l’affitto. Un sostegno che abbiamo dovuto riparametrare in base all’aumento del costo delle locazioni». Nel contempo, «stiamo lavorando per rendere sempre più attrattive le nostre Università non solo per i nostri ragazzi ma anche per chi potrebbe arrivare da fuori. Ci sono già diversi corsi che danno la doppia laurea, per esempio italiana e tedesca; prepariamo progetti con studenti del Nord Africa e dell’est Europa, anche in termini di ospitalità nelle case dell’Ersu; si pensa a corsi di studio nuovi». Un’istruzione «inclusiva», dice l’assessora Portas. «Inclusiva anche per i ragazzi che scelgono di studiare fuori, e che vanno comunque sostenuti».

