27 settembre 2025 alle 00:21

Finn! L’Italia trova l’asso per il futuro 

Kygali. Forse l’Italia del ciclismo ha trovato il campione per il futuro. Lorenzo Finn, campione del Mondo lo scorso anno tra gli Juniores, ha vinto per distacco la prova in linea della categoria Under 23 ai Mondiali in corso a Kigali. Il genovese, che con i suoi 18 anni era il più giovane in gara sulle strade della capitale del Ruanda, ha stroncato ad uno ad uno tutti i rivali: l’ultimo a cedere è stato lo svizzero Jan Hubert, secondo a 31” dopo i 164,6 km di gara. Bronzo all’austriaco Marco Schrettl (a 1’13”), mentre è crollato il grande favorito, il belga Jarno Widar, 34° a 11’45”. «Un'emozione incredibile, come l'anno scorso. Voglio dedicare la vittoria alla mia ragazza Fabiana, questa è per lei», ha detto il giovane ciclista azzurro a Rai Sport.

Non altrettanto bene gli Juniores: nella gara vinta dal britannico Harry Hudson, il migliore è stato 18° Roberto Capello a 54”. Oggi le Juniores e le Èlite donne.

Prossimi Mondiali

Intarto l’Uci ha ufficializzato le sedi dei prossimi Mondiali. Nel 2027 e nel 2031 ci sarà il Supermondiale, cioè tutte le discipline (strada, crono, pista, mountain bike e bmx) assieme: 2026: Montreal, Canada (vallonato). 2027: Alpi francesi (montagna). 2028: Abu Dhabi (piatto). 2029: Aarhus/Copenhagen (Danimarca). 2030: Bruxelles (Belgio). 2031: Trentino (Italia).

