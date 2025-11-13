Finito lo sciopero l’Olbia riparte in vista del derby 

Olbia. L’Olbia ha riattaccato la spina. Dopo la trasferta domenicale di Cassino la ripresa degli allenamenti, fissata per mercoledì, era saltata perché la squadra non se la sentiva «di andare avanti», aveva spiegato a caldo il tecnico Giancarlo Favarin, ma ieri i bianchi sono tornati al lavoro e dovrebbero allenarsi anche oggi.

Ragatzu e compagni avrebbero deciso di concedere un’altra possibilità e di arrivare fino al derby col Monastir, di scena dopodomani al Nespoli per la 12ª giornata di Serie D. A far cambiare loro idea rispetto alla presa di posizione del giorno prima sarebbe stata la notizia (da verificare) di una trattativa per l’acquisto del club, operazione che risolverebbe buona parte dei problemi dell’Olbia. A partire dalla crisi economico-finanziaria all’origine, tra le altre cose, degli stipendi arretrati che agitano la quotidianità dei galluresi. A ciò si aggiunga il contributo della Regione, che consentirebbe ai giocatori di intascare qualcosa prima dell’eventuale cambio di proprietà anche se non arriverà nelle casse del club prima di due settimane.

Da vedere, inoltre, cosa resterà sui conti correnti della società, aggrediti dai decreti ingiuntivi dei creditori, e come evolverà l’istanza di fallimento presentata da un tesserato a fine ottobre: l’udienza al tribunale di Tempio Pausania potrebbe essere convocata la prossima settimana. La squadra, però, ha deciso di crederci ancora, che è già una buona notizia: se l’Olbia dovesse saltare due partite di fila infatti sarebbe esclusa dal campionato. L’altra buona nuova è il rientro dalla squalifica di Buschiazzo, la cui assenza a Cassino ha costretto Favarin a reinventarsi Staffa al centro della difesa. Il resto è in divenire, con Putzu ancora ai box, Ascioti (infortunato) verso la rescissione e qualche giocatore non al top.

Domenica sarà una bella sfida: il Monastir non vince da un mese e dal derby col Latte Dolce, battuto a domicilio 2-1, mentre l’Olbia, in serie positiva da cinque turni, ha mostrato una flessione nelle ultime due gare, pareggiate contro squadre di bassa classifica. A conferma che, nonostante la buona volontà, la situazione extra campo pesa come un macigno.

RIPRODUZIONE RISERVATA