finito il calvario del la palma 

La Palma (4-4-2) : Pisu; Costa, Manca (27' pt L. Ruggeri), M. Piras (7' st Murtas), L. Piras (20' pt Abis), Badas, Murgia (12' st Melis), Corda (22' st Pisano), Perra, Floris, Fois. Allenatore Piro.

Castiadas (4-4-2) : Pani; A. Ruggeri, Crobe, Ambu, Massessi, Tamburini, Casciello (11' st Pilosu), Cappai (8' st Deiana), Sitzia (43' pt Onano), Mura, Mboup (22' st Caddeo). In panchina Aramu, Dessì, Capelli, Olivieri, Cuccu. Allenatore Fenza.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : 17' pt Sitzia, 24' pt Mboup, 45'+3' pt Tamburini, 4' st Mboup, 20' st Mboup, 25' st Pilosu, 45' st Perra.

Note : ammoniti M. Piras, Costa, Corda. Recupero 5' pt. Angoli 4-7. Spettatori circa 70.



La stagione del La Palma termina con una pesante sconfitta per 1-6 contro il Castiadas. Al 17' Sitzia, su punizione di Cappai, trova la rete. Al 24' Casciello per Mboup ed è 0-2. Al 27' l'arbitro assegna un rigore per il Castiadas: dagli 11 metri Mboup ma Pisu para. In pieno recupero, al 48', Tamburini firma il 3-0 su assist di Cappai.

Nella ripresa, al 49', Mboup sigla la doppietta personale. Al 65' ancora Mboup con una rovesciata porta il risultato sullo 0-5. Cinque minuti dopo Pilosu insacca lo 0-6. Soltanto al 90' Perra trova il gol della bandiera.