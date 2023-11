Finiti i lavori sulla cupola della basilica 

Le ultime parti del ponteggio sono state portate via qualche giorno fa. Così adesso la cupola della basilica di Sant’Elena può mostrarsi ai fedeli, e non solo, in tutta la sua bellezza. Sono stati completati i lavori già in corso da mesi, avviati per via delle perdite d’acqua che rischiavano di danneggiare i dipinti della cupola.

«Sono state sostitute tutte le tegole colorate», spiega il parroco della basilica don Alfredo Fadda, «ristrutturate le finestre e consegnata l’opera. Restano da ristrutturare, in seguito, i finestroni esterni quando e se si riuscirà ad avere i finanziamenti».

L’intervento ha compreso anche la tinteggiatura delle varie facciate sia dalla parte di via Eleonora d’Arborea, sia del sagrato che della piazzetta della Madonna su via Marconi. Così adesso, tolta l’impalcatura, ieri mattina si è potuto dare il via ai lavori di preparazione dell’area, nel giardino parrocchiale, che dovrà accogliere il presepe vivente. I vari collaboratori parrocchiani erano impegnati a potare piante e siepi, a ripulire lo spazio, e a sistemare i recinti che dovranno accogliere gli animali. Salvo imprevisti, il presepe dovrebbe poi essere inaugurato il 16 dicembre, dopo la messa.

Intanto l’8 dicembre la basilica ospiterà il Concerto di Natale a partire dalle 20 con il coro Sancta Helena in collaborazione con il coro polifonico In Cordis Jubilo.

RIPRODUZIONE RISERVATA