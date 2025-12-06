Finiti i lavori sulla 195: il traffico è scorrevole 

Sono terminati gli interventi sul ponte “La Scafa”, in direzione Cagliari, nella statale 195 Sulcitana. Le operazioni erano iniziate il 29 settembre e, secondo il crono programma iniziale, sarebbero dovute concludersi il 20 ottobre. Le ulteriori necessità emerse durante le verifiche hanno però imposto un prolungamento dei tempi, estendendo i disagi al traffico fino a due giorni fa.

Le lavorazioni hanno riguardato controlli approfonditi sulla struttura del ponte. Per tutelare la sicurezza dei tecnici impegnati nelle analisi è stato introdotto un restringimento della carreggiata verso Cagliari, che ha inevitabilmente causato pesanti rallentamenti alla circolazione.Per oltre due mesi nelle fasce orarie più trafficate si sono create lunghe file: al mattino, quando lavoratori e studenti si spostavano verso Cagliari, e nel tardo pomeriggio, in concomitanza con l’uscita dei lavoratori dalle aree di Macchiareddu e dalla raffineria Saras. Da ieri la situazione è tornata alla normalità.

