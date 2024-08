Finiti i lavori di recupero: dopo anni di abbandono rinasce il campo sportivo  

Ci sono voluti anni, ma alla fine il campo sportivo di via Argonne è rinato. I lavori di manutenzione e recupero sono finiti e ora la struttura sportiva sarà nuovamente a disposizione di un zona dove gli impianti sono pochissimi o quasi inesistenti. Il manto erboso in sintetico è nuovo così come le porte di calcio a 5. Rifatti la recinzione metallica, l’illuminazione, i servizi igienici, gli spogliatoi e la pavimentazione per raggiungere le tribune in cemento. Costo complessivo dell’opera: 400 mila euro.

La storia

Il progetto per recuperare il campo, abbandonato e diventato terra di conquista di vandali e incivili, è datato dicembre 2021: la giunta comunale aveva dato il via libera al piano per la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di via Argonne, tra Tuvixeddu e Tuvumannu. Un anno dopo c’era stata l’aggiudicazione dei lavori alla società Diliberto Gero. Nel marzo 2023 la notizia dell’apertura del cantiere, subito bloccato per «criticità legate alla sicurezza». Sono serviti così sette mesi per mettere tutto in ordine, permettendo l’inizio dei lavori dopo una modifica del contratto. La ditta ha così avviato e concluso l’intervento, e pochi giorni fa il servizio Lavori Pubblici ha preso atto della regolare esecuzione dei lavori. Ora, dopo un’ultima pulizia di tutta l’area, potrà essere riconsegnato alla città: sarà un’importante struttura a disposizione delle società e dei giovani della zona.

Il futuro

Quella di via Argonne è una struttura di fondamentale importanza perché si trova in un rione a forte carenza di impianti sportivi. Purtroppo da alcuni anni era in completo stato di abbandono, diventando luogo privilegiato di vandali, con i loro raid distruttivi, e di incivili, che hanno nei mesi abbandonato tra campo e spalti rifiuti di ogni tipo. C’erano stati anche dei roghi. Ora si spera che tutto vada per il verso giusto: prima che tutto si bloccasse, il bando per la gestione era stato vinto dall’Asd Tuvumannu 2009 che voleva rendere la struttura un punto di riferimento per i bambini e i giovani del quartiere, svolgendo varie attività sportive. Unico neo, anche se all’esterno dell’impianto, una grossa perdita idrica presente ieri proprio nel marciapiede davanti al muro di cinta della struttura. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA