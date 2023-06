Finite le cure dopo lo sciopero della fame, Cospito torna a Bancali  

Sassari . Ritorno al 41 bis. Alfredo Cospito da ieri si trova di nuovo a Sassari, nella Casa circondariale di Bancali, in regime di carcere duro dopo il trasferimento per motivi di salute, lo scorso 30 gennaio, nella struttura milanese di Opera e in seguito al ricovero nel reparto protetto dell’ospedale San Paolo. A decidere per il ritorno dell’anarchico 55enne in Sardegna è il Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che considera la prigione del capoluogo turritano come il luogo di “assegnazione”. È l’istituto dove Cospito, arrivato a maggio di un anno fa, cominciò il 20 ottobre 2022 lo sciopero della fame per protesta contro le condizioni del 41 bis, proseguendo poi per sei mesi un iter di deprivazione alimentare simile a una via crucis tanto da perdere quasi 50 chili e a sfiorare la morte. Oltre a provocare una mobilitazione in Italia e all’estero, e di deputati in visita proprio a Bancali, che arrivò fino al governo e al ministro di Giustizia Carlo Nordio, sollecitato, senza successo, a interrompere il regime carcerario del detenuto.

La storia

Cospito è stato condannato a 20 anni per l’attentato, nel 2006, contro la caserma degli allievi carabinieri di Fossano, a Cuneo, e a oltre 10 anni per la gambizzazione, nel 2012, dell’ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Ma sul primo episodio, riqualificato dalla Corte d’Appello di Torino come strage contro lo Stato, arriva la richiesta dell’ergastolo e l’inizio di una battaglia legale. Quando la Cassazione, a febbraio, respinge l’ennesimo ricorso, la Corte costituzionale fa cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d’assise d’appello torinese a dargli l’ergastolo per gli ordigni piazzati a Fossano, stabilendo che qualora si verifichi “la recidiva reiterata la pena non può risultare fissa e indefettibile” senza però escluderla. Cospito interrompe lo sciopero della fame e ora attende la decisione dei giudici di secondo grado.

