Finita l’era delle salme in trasferta 

Il presidio ospedaliero del Cto avrà finalmente il suo obitorio: le salme non verranno più trasferite nei locali presenti nella struttura del Santa Barbara. È la stessa direttrice generale della Asl Sulcis ad ufficializzare una notizia attesa da tempo: «Dal prossimo lunedì è prevista l’apertura delle nuove camere mortuarie. - rivela - Si tratta di quattro camere riservate, una camera per la preparazione delle salme, un’altra camera “settoria” e un locale per l’ufficio per il personale».

Il passato

Era il 2018 quando l’allora direzione generale della Assl Carbonia aveva annunciato l’appalto dei lavori e l’imminente realizzazione dell’obitorio. Sono passati invece diversi anni e dopo vari proclami sull’imminente ultimazione degli interventi, diverse polemiche sul sistema di trasporto delle salme, bandi di gara per l’assegnazione del servizio, l’ospedale potrà ora disporre di un obitorio: «Le salme non viaggeranno più attraversando la città. - spiega il presidente delle rsu aziendali Gino Cadeddu -. Si tratta di locali ben attrezzati e con macchinari di ultima tecnologia. Gli spazi sono ampi e sono presenti 4 stanze singole, adibite ad ospitare altrettanti feretri. I collaudi sono già stati eseguiti ed ora è pronto ad esser messo a disposizione. La sua realizzazione era molto importante ed è stato portato a compimento quanto chiesto dalla Regione e dal Ministero della Salute». Lo scorso anno il Ministero della Salute aveva inviato una nota alla direzione sanitaria dopo un’ispezione che aveva rilevato la trasgressione delle norme disciplinanti la materia sul trasporto delle salme; una notifica che aveva comportato l’immediata ricerca da parte dell’azienda, di un operatore del settore che potesse occuparsi del trasporto dei feretri. Dopo varie indagini di mercato, contraddistinte dal forfait delle agenzie funebri del territorio, il servizio era stato affidato ad un operatore economico del cagliaritano: «Il cui contratto decadrà nell’immediato». Specifica Gino Cadeddu.

Le proteste

I primi dubbi sull’irregolarità del trasporto dei feretri, furono sollevati per la prima volta dall’Ordine delle professioni infermieristiche del Sulcis Iglesiente, che dopo aver ricevuto da parte di un cittadino, una lettera di denuncia sulle pratiche di trasporto da un presidio all’altro, volle approfondire la questione inviando un sollecito di visita ispettiva al Ministero della Salute: «Dopo lustri e tante battaglie per il rispetto delle regole - dichiara il presidente dell’Opi Graziano Lebiu - si restituisce finalmente dignità ai corpi inanimati e alle loro famiglie, dopo che, per troppi anni e tra l'indifferenza generale, chi doveva evitare trasporti che violavano le norme di polizia mortuaria, non è mai intervenuto».