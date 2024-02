Finita l’acqua per le campagne  

Il Consorzio di bonifica vieta di usare l’acqua per irrigare i campi con gli occhi puntati al cielo e la speranza che la pioggia spenga la lunga siccità. In Baronia la situazione all’interno dei bacini artificiali di Macheronis e di Pedra ’e Othoni, continua a rimanere drammatica. «Ancora non è possibile quantificare quale sarà l’apporto, se ci sarà, dovuto alle precipitazioni delle ultime ore -sostiene Ambrogio Guiso presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale -. I bacini restano ai livelli che ci hanno impossto di intraprendere dei drastici provvedimenti di conservazione della risorsa idrica ancora disponibile».

Ai minimi termini

Nella diga di Maccheronis sono invasati 3 milioni e 200 mila di metri cubi d’acqua, a fronte di 22,84 milioni di metri cubi di capacità. Qui la crisi idrica è veramente storica perché se prima esisteva il processo di laminazione che non consentiva di portare al massimo della capienza le risorse invasabili, ora è proprio il grave fenomeno della siccità sembra a destare forte preoccupazione. Migliore invece la situazione del bacino di Pedra e Othoni, che con 9 milioni di metri cubi attualmente invasati, è a poco meno del 50% della sua portata. Ed è del 20 febbraio l’ultimo provvedimento dell’ente consortile che appesantisce le restrizioni rispetto all’ordinanza adottata il 12 gennaio scorso: per il Distretto del Posada (Comuni di Torpè, San Teodoro, Budoni e Siniscola), si adotta il divieto assoluto di utilizzo a fini irrigui dell’acqua prelevata dall’invaso di Maccheronis sul fiume Posada. Per il distretto del Cedrino (Comuni di Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Lula, Orune, Dorgali, Oliena e Nuoro) invece il divieto di utilizzo - in campo aperto, per erbai, prati da pascolamento e foraggere - dell’acqua prelevata dall’invaso di Pedra ’e Othoni sul fiume Cedrino.

L’auspicio

«L’unica speranza – è l’ auspicio di Ambrogio Guiso - è riposta nelle previsioni meteo, perché non c’è un piano B immediatamente attuabile. È una crisi dalla quale speriamo di risollevarci quanto prima perché le aziende hanno bisogno di iniziare a programmare. Senza risorse idriche non si possono fare investimenti».