Finita la tregua, tornano le bombe 

Gaza. Le speranze per l'estensione della tregua a Gaza si sono infrante alla scadenza dell'accordo tra le parti. E dopo una settimana Israele e Hamas hanno ripreso le ostilità, accusandosi a vicenda di aver rotto i patti. Raid, lanci di razzi dalla Striscia e dal Libano, oltre 170 vittime palestinesi: la guerra si è ripresa la scena, oscurando le immagini di gioia che avevano accompagnato il prolungato scambio di prigionieri.

Le operazioni israeliane si sono estese nel sud di Gaza: ai civili è stato chiesto di spostarsi verso Rafah. Sullo sfondo proseguono le trattative per gli ostaggi ma a risuonare con maggior forza sono le parole di Benyamin Netanyahu: «Andremo avanti fino alla distruzione totale di Hamas». Poco dopo le sei l'esercito israeliano ha annunciato che Hamas aveva violato la pausa operativa lanciando razzi, ed in risposta è ripartita l'offensiva. Opposta la versione della fazione palestinese, secondo cui il nemico avrebbe rifiutato tutte le offerte per un ulteriore rilascio di ostaggi, avendo già deciso di tornare a bombardare.

