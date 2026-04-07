Finita la protesta sul tetto del carcere 

Per due giorni e due notti ha tenuto in scacco tutto l’apparato sicurezza del carcere. Era salito sul tetto dei passeggi la mattina di Pasqua per far sentire forte la sua protesta e solo ieri è sceso. Allarme rientrato ma nell’istituto di Massama resta un fortissimo clima di tensione fra criticità legate al sovraffollamento, la massiccia presenza di detenuti dell’Alta sicurezza e la cronica carenza di personale di polizia penitenziaria a cui si aggiunge anche la mancanza di un’assistenza sanitaria costante.

L’allarme era scattato domenica mattina quando il giovane era riuscito ad allontanarsi durante l’ora d’aria: con pochi balzi e grande agilità era riuscito a salire in cima ai passeggia, a circa dieci metri d’altezza. Chiedeva un colloquio urgente con il magistrato di sorveglianza e il trasferimento in un’altra struttura.

Gli agenti non l’hanno mai perso di vista e in questi giorni e nottate hanno cercato di andare incontro alle sue esigenze, portandogli l’acqua e anche il cibo. Hanno provato in tutti i modi a convincerlo a scendere ma lui continuava deciso con la sua protesta, che aveva già messo in atto un mese fa insieme a un altro recluso (che poi è stato trasferito in un’altra struttura). Ieri mattina ha deciso di desistere ma il clima resta sempre di forte tensione.

Oltre alla carenza di personale, si sente parecchio anche la necessità di potenziare l’assistenza sanitaria, in particolare servirebbe la presenza costante dello psichiatra. Recentemente se ne è discusso anche in un vertice in prefettura. ( v. p. )

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