Finita la festa scatta la pulizia di strade e parchi pubblici 

Dopo le celebrazioni per la festa di San Lorenzo nei giardinetti di via del Redentore, è tempo di pulizia nelle strade e negli spazi pubblici di Monserrato: con gli operatori che sono intervenuti nelle aree interessate dagli eventi per eliminare coriandoli e rifiuti.

«Nonostante la calura estiva, anche prima della festa di Ferragosto, la squadra di Gesenu Ambiente ha continuato la sua costante attività di pulizia e decoro urbano nelle nostre strade», sottolinea l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «Gli interventi mostrano l’impegno dei nostri operatori nel ripulire dopo gli eventi e mantenere la nostra città ospitale. Sono stati effettuati interventi mirati per rimuovere coriandoli e residui lasciati durante le recenti festività in piazza. Un lavoro spesso silenzioso ma essenziale per tutti noi».

L’attività si affianca al programma di manutenzione predisposto dal Comune, che comprende diserbo, sfalcio delle erbe infestanti, cura delle piazze e delle aree verdi e controllo degli impianti di irrigazione. Tra gli interventi programmati figurano diverse zone della città, dai parchi alle rotatorie, sino alle strade e la manutenzione delle scuole prima della riapertura di settembre.

«Tutti gli interventi sono programmati e curati dall’ufficio ambiente e dall’assessorato, anche in seguito ai sopralluoghi prima e dopo gli interventi. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori ecologici e alla cooperativa “I Progetti”, che curano il verde dei parchi, per il loro impegno costante anche durante le giornate di festa», sottolinea l’assessore. Nei prossimi giorni proseguiranno gli altri interventi di pulizia e sfalcio delle erbe infestanti.

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