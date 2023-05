Finiscono le restrizioni durante le messe  

Anche nelle messe e nelle altre celebrazioni in chiesa si chiude definitivamente l'epoca delle mascherine, dei distanziamenti, delle acquasantiere vuote, dei mancati scambi della pace e delle liturgie seguite per lo più in streaming, come di ogni altra restrizione anti-Covid. Dopo la fine della pandemia annunciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la presidenza della Cei ha scritto a tutti i vescovi per comunicare che le celebrazioni possono tornare alle normali modalità pre-coronavirus. «Accogliendo le comunicazioni dell'Oms, segnaliamo che tutte le attività ecclesiali, liturgiche, pie devozioni, possono tornare a essere vissute nelle modalità consuete precedenti all'emergenza sanitaria», annuncia la presidenza Cei nellalettera ai vescovi. «Resta salva la possibilità per i vescovi diocesani di disporre o suggerire alcune norme prudenziali come l'igienizzazione delle mani prima della distribuzione della Comunione o l'uso della mascherina per la visita ai malati fragili, anziani o immunodepressi». La presidenza Cei ritiene «sia opportuno che cessino o quantomeno siano diminuite nel loro numero, le celebrazioni trasmesse in streaming». Le attività presso strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali «seguiranno le norme proprie dei luoghi in cui si svolgono», specifica ancora la lettera, dopo aver ricordato che «il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, condividendo l'indicazione dell'apposito Comitato tecnico, ha annunciato lo scorso 5 maggio che il Covid-19 noncostituisce più un'emergenza sanitaria pubblica di interesseinternazionale».

