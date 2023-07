Finisce sull’aiuola dopo la collisione 

Un altro incidente, per fortuna con conseguenze lievi, si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 19, all’incrocio tra viale Colombo e via Caboto.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Mercedes classe A e una Fiat Punto e quest’ultima è finita nell’aiuola spartitraffico. Lievemente feriti gli occupanti dell’utilitaria ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale che ha regolato il traffico, in quel momento intenso per il rientro dal mare, ed ha effettuato i rilievi di legge.

Le responsabilità

Trattandosi di un incrocio regolato da semafori è probabile che una delle due auto sia passata col rosso ma solo gli accertamenti degli agenti consentiranno di stabilire definitivamente le responsabilità.

In quell’incrocio gli incidenti non sono frequenti ma accadono solo nel caso in cui non si rispetti il codice della strada.

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa per le forze dell’ordine impegnate nella gestione dei sinistri stradali a causa di alcuni incidenti concomitanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA