Finisce subito l’olimpiade di Massidda 

Il bilanciere da 134 chili, sbilanciato, piomba sulla pedana come una ghigliottina sui sogni di medaglia. È il terzo tentativo fallito: Sergio Massidda è fuori dalle olimpiadi prima ancora di entrare in gara. È una delusione difficile da sopportare, più pesante di quei chili (132 al primo tentativo dello “strappo”, 134 negli altri due) che il giovane talento di Ghilarza non è riuscito a bilanciare sulle braccia tese prima di stendere le gambe e sollevarli. Tre anni di grande lavoro, di prestazioni solide, dall’argento mondiale alla qualificazione ottenuta con largo anticipo, in una Nazionale che non ha saputo ripetere Tokyo nel numero (tre atleti) ma che è arrivata in Francia fiduciosa. Massidda aveva legittime ambizioni nei 61 kg ma non ha potuto realizzarle. E ora piange: «L’avevo promesso a mio nonno e lui ora non c’è più», si dispera. Ci riproverà al mondiale, a fine anno ma non sarà lo stesso: «L’Olimpiade è un’altra cosa, è l’emblema dello sport». Los Angeles è lontana, ma non è il momento della resa.

La gara

Accreditato del terzo miglior record tra i 12 in gara, Massidda ha concordato con il direttore tecnico Sebastiano Corbu di iniziare da 132 chili, misura ambiziosa ma alla portata. Alla fine della prova di strappo chi gli ha sollevati era terzo. Il tentativo dell’azzurro dell’Esercito però non è riuscito e questo ha impresso alla sua gara una direzione imprevista. Piano B: rilanciare. Gli inservienti hanno aggiunto due dischi da un chilo e Massidda ci ha riprovato, sicuro di avere margine, nonostante un vecchio infortunio che aveva rallentato la preparazione. Logico, però, che la tensione della gara sia salita e ancor più quando anche questo tentativo è fallito. Ad aggravare il tutto, il fatto che Sergio è stato richiamato in pedana dopo pochissimi minuti (in pratica ha atteso soltanto il tempo del secondo errore del bulgaro Dimov) per giocarsi l’alzata della vita. E l’ha fallita.

Lo sgomento

In una frazione di secondo, le mani di Sergio imbiancate di magnesio sono corse a stringere la testa, forse per evitare che esplodesse per il dispiacere. Attorno a lui si è fatto tutto buio, tutto silenzioso. Nelle tempie pulsava l’ossessivo pensiero della fine del sogno. Sergio ha trovato la forza per alzarsi, battersi la mano sul cuore e uscire di scena accennando un inchino. Non sarà facile superarla, ma perfino questa delusione saprà renderlo più forte.

