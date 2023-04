Finisce pari, il City fa fuori il Bayern Ora Real-Haaland 

Il Manchester City si qualifica alle semifinali di Champions eliminando il Bayern Monaco con un 4-1 complessivo che non lascia dubbi sull'andamento della doppia sfida dei quarti. Il 3-0 di una settimana fa a Manchester aveva messo la squadra di Pep Guardiola nelle condizioni di non soffrire nel ritorno e nemmeno un “evento'” il rigore sbagliato nel primo tempo da Erling Haaland, ha cambiato il corso delle cose, dato che il norvegese si è subito rifatto, siglando l'1-0 nella ripresa e confermando per i suoi l'appuntamento al prossimo turno con il Real Madrid, dato che l'1-1 di Kimmich su rigore è risultato ininfluente. In finale, la vincente affronterà poi di sicuro un'italiana, Inter o Milan.

Haaland dal dischetto al 38' – dopo un fallo di mano di Upamecano – ha sparato il pallone sopra la traversa, disperandosi. Nella ripresa, però, l'attaccante si è rifatto concludendo in rete un'azione ispirata da De Bruyne negli ampi spazi lasciati in difesa dai padroni di casa. E' il suo gol numero 35 in Champions League, ottenuto in sole 27 partite.

Ora lo attende la sfida col Real di Carlo Ancelotti e Benzema.

